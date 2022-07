Kaufland apeluje o zwrot popularnego urządzenia. Może porazić prądem

A miało być niebezpieczne tylko dla wybranych stworzeń.



Często nagłaśniamy różnego rodzaju wyprzedaże interesującej elektroniki użytkowej w polskich supermarketach. Nierzadko można w nich kupić realnie przydatne gadżety w atrakcyjnych cenach. Niestety, czasem w parze z niską ceną idzie niska jakość. Popularna lampa owadobójcza z Kauflandu okazała się niebezpieczna nie tylko dla irytujących komarów, ale także dla ludzi. Sieć sklepów apeluje o jej zwrot.



Owadobójcza lampa My Project z Kauflandu do zwrotu

Lampa owadobójcza to świetne akcesorium dla ludzi lubiących spędzać długie letnie wieczoru na balkonie w bloku, na ogródku i wszędzie tam, gdzie najpoważniejszym zakłócaczem spokoju są bzyczące owady. Mali krwiopijcy lgną do tego typu urządzenia, które humanitarnie pozbawia je życia. Okazało się, że lampy owadobójcze (EAN: 4063367290183) sprzedawane od kwietnia 2022 roku w sklepach sieci Kaufland mają poważną wadę fabryczną.



Kaufland informuje o tym, że usuwa urządzenia ze sprzedaży jedynie zapobiegawczo. W komunikacie można jednak przeczytać, że usterki dotyczą wszystkich partii sprzedażowych lamp My Project. Mają one wadę fabryczną, przez którą nie da się całkowicie wykluczyć ryzyka porażenia prądem przez użytkownika.



"Z tego powodu klienci powinni koniecznie zastosować się do niniejszego wycofania i zaprzestać używania lampy, której dotyczy problem, oraz odłączyć ją od prądu. Firma Kaufland natychmiast zareagowała i wycofała Lampę owadobójczą ze sprzedaży. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, oczywiście także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup" - czytamy.



