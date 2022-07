Znamy plany wydawnicze Motoroli na najbliższe miesiące. Będzie się działo

Sporo ciekawych nowości

Według najnowszych informacji dostępnych w Internecie Motorola ma zamiar zaprezentować do końca tego roku i na początku 2022 roku jeszcze kilka interesujących smartfonów z różnego segmentu. Przynajmniej tak wynika z raportu wewnętrznego, który zdradza nie tylko nazwy kodowe, ale również część specyfikacji technicznej nadchodzących nowości.Już niebawem, choć nadal w bliżej nieokreślonej przyszłości zadebiutuje smartfon niższej klasy średniej o nazwie kodowej Devon, który ma wykorzystywać układ SoC Snapdragon 680. Będzie to zatem kolejny w asortymencie marki smartfon oferujący komunikację 5G, gdyż rzeczony układ nie ma wsparcia dla sieci nowej generacji.Procesor będzie współpracował z maksymalnie 6GB pamięci RAM, a na dane przeznaczone zostanie do 128GB pamięci wbudowanej. Mając na uwadze fakt, że będzie to tańszy smartfon, zaoferuje możliwość rozszerzenia pamięci poprzez wykorzystanie czytnika microSD.Smartfon ma zaoferować 6,49-calowy wyświetlacz typu IPS LCD z 16-megapikselową kamerą do selfie umieszczona w dedykowanym otworze. Natomiast na tylnym panelu pojawi się (czemu mnie to nie dziwi) zestaw trzech aparatów — główny 50 MP, szerokokątny 8 MP i jednostka głębi 2 MP.Pod koniec bieżącego roku Devon ma otrzymać aktualizację dla wsparcia 5G — Snapdragon 680 zostanie zamieniony na chipset MediaTek obsługujący 5G, który, będzie pochodził z serii Dimensity. Do tego aparat główny zostanie zastąpiony przez jednostkę 64 MP, a aparat z szerokim polem widzenia zostanie usunięty.W trzecim kwartale tego roku pojawi się Tundra, telefon skoncentrowany na dobrym stylu, a zatem należący do serii Motorola edge. Ta linia składa się na ogół z bardzo dobrych urządzeń klasy średniej i niemal flagowej, dlatego też na wyposażeniu ma zagościć Snapdragon 888+, a obraz odświeżany będzie w 144 Hz na zakrzywionym ekranie POLED o rozdzielczości FHD+.Oczekuje się, że Tundra będzie dostępna wyłącznie w Chinach, więc nie ma co liczyć na to, że będzie dostępny w innych regionach świata, gdy tylko zadebiutuje.Oczekuje się, że Maui i Victoria będą odpowiednio modelami klasy podstawowej i średniej, a premiera prawdopodobnie ma nastąpić jeszcze w trzecim kwartale. Tańszy z nich, a zatem Maui będzie miał wyświetlacz o rozdzielczości HD+, 3 GB pamięci RAM i konfigurację aparatu 16 MP + 2 MP + 2 MP. Wszystko wskazuje na to, że model ten będzie przynależał do serii Motorola E. Natomiast Victoria będzie miała rozdzielczość ekranu FHD+ z mocniejszym aparatem głównym 108 MP, w połączeniu z aparatem szerokokątnym 8 MP i czujnikiem makro 2 MP.Bronco i Canyon to dwa flagowe smartfony, których premiery spodziewać mamy się na początku 2023 roku. Podobno oba mają wykorzystywać niezaprezentowany jeszcze układ SoC Snapdragon 8 Gen 2. Jeśli jednak jeden z nich ma być modelem nieco słabszym, to na wyposażeniu pojawi się Snapdragon 8+ Gen 1. Frontowy aparat Bronco ma być o imponującej rozdzielczości 60 MP. Będzie zatem oferował więcej pikseli, przewyższając aparaty główne 50 MP, które obecne mają być zarówno w Bronco, jak i Canyon. Natomiast w przypadku Canyon zaoferuje z przodu skromniejszy aparat do selfie 16 MP.Źródło: 91mobiles / fot. tyt. własne