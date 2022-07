Xiaomi 12 Lite 5G oficjalnie. Genialny konkurent dla serii Galaxy A

Bardzo dobry średniak

Źródło: Xiaomi

Specyfikacja Xiaomi 12 Lite 5G

Źródło: Xiaomi

Sprzedaż na wybranych rynkach

Po wielu miesiącach wyczekiwania Xiaomi 12 Lite 5G zadebiutował oficjalnie. Ne da się ukryć, że to godny następca Xiaomi Mi 11 Lite 5G i jednocześnie Xiaomi 11 Lite 5G NE. Ma bowiem na wyposażeniu to, czego zabrakło w ubiegłorocznych średniakach z flagowej serii.Nie da się ukryć, że seria Xiaomi 12 jest ju teraz kompletna. Dotychczas brakowało w niej średniaka na miarę 2022 roku, a zatem oferującego nie tylko wysoką wydajność, ale również dobre możliwości fotograficzne i do tego jeszcze kompletnie wyposażenie zapakowane w stylową obudowę To wszystko oczywiście rozsądnie wycenione.Taki właśnie jest Xiaomi 12 Lite 5G, który pod względem specyfikacji technicznej jest bardzo podobny do Xiaomi 11 Lite 5G NE , aczkolwiek to akurat dobra informacja, gdyż model ten jest bardzo dobrym i interesującym średniakiem.Można spokojnie stwierdzić, że smartfon zadebiutował ostatnim rzutem na taśmę, gdyż na 4 lipca tego roku zaplanowana została premiera nowej, udoskonalonej serii - Xiaomi 12s , w skład której wejdą trzy smartfony: Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro i Xiaomi 12S.Xiaomi 12 Lite 5G wyposażony zostani w 6,55-calowy wyświetlacz wykonany technologii AMOLED o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli), charakteryzujący się częstotliwością odświeżania dochodzcą do 120 Hz. Do tego nie zabrakło oczywiście wsparcia dla HDR10+ i do tego jeszcze obsługi 10-bitowej głębi kolorów. Względem poprzednika zwiększona została częstotliwość odświeżania i z pewnością jest to panel nowszej generacji, a zatem o jeszcze lepszej temperaturze barwowej i wyższej jasności. Nowością jest tutaj przeniesienie czujnika biometrycznego z przycisku zasilania tuż pod wyświetlacz.Za jego działanie odpowiedzialny jest Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) z układem graficznym Adreno 642L, współpracujący z 8 GB szybkiej pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane. W sprzedaży jest również wariant podstawowy z 8 GB i 128 GB. Tutaj raczej zaskoczeniem nie jest, że w odniesieniu do Xiaomi 11 Lite 5G NE została wykorzystana nowsza i zarazem szybsza pamięć. Pamiętać jednak trzeba, że nie można jej rozbudować, gdy na wyposażeniu zabrakło czytnika kart microSD.Na tylnym panelu umieszczono wysepkę w spójnym stylu do serii Xiaomi 12. Jest ona zarezerwowana dla trzech obiektywów i potrójnej diody doświetlającej LED. Xiaomi 12 Lite wykorzystuje 108-megapikselowy sensor, który Xiaomi połączyło z 8-megapikselowym aparatem ultraszerokokątnym i 2-megapikselowym sensorem makro. Przedni aparat oferuje co najmniej 32 megapiksele.Specyfikacja obejmuje również: akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 67 W (spory wzrost względem poprzednika, który oferował 33W), głośniki stereofoniczne, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2 i transmiter podczerwieni. Smartfon po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą Androida 12 z MIUI 13.Na wyposażeniu zabrakło gniazda słuchawkowego 3.5 mm i wodoszczelności.I choć pod względem technicznym i tym samym wydajnościowym nadchodzący Xiaomi 12 Lite 5G jest smartfonem słabszym od wprowadzonego na polski rynek Xiaomi 12X, to jednak nie zmienia jednego - jest to dobrze poprawiony następca modelu z roku ubiegłego.Xiaomi 12 Lite nie został jeszcze oficjalnie wprowadzony na Starym Kontynencie, ale to zapewne kwestia kilku najbliższych dni.Jest jednak dostępny u niektórych sprzedawców w Rosji i Azerbejdżanie, w cenach zaczynających się od około 2020 złotych. Smartfon jest proponowany w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym, zielonym i fioletowym. Dwa ostatnie zakupić można wyłącznie w Rosji.Źródło: mobidevices / fot. tyt. Xiaomi