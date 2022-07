Ruszyła letnia wyprzedaż smartfonów Motorola

Okazja goni okazję.

Letnia wyprzedaż smartfonów Motorola

motorola moto e40 – 599 złotych

– 599 złotych motorola moto g22 – 699 złotych

– 699 złotych motorola moto g31 – 799 złotych

– 799 złotych motorola moto g50 – 799 złotych

– 799 złotych motorola moto g52 – 999 złotych

– 999 złotych motorola moto g60 – 1199 złotych

– 1199 złotych motorola moto g200 5g – 1699 złotych

– 1699 złotych motorola edge 20 lite – 1399 złotych



Moto G31. | Źródło: Motorola Moto G31. | Źródło: Motorola

Ostatnie tygodnie to naprawdę dobry czas dla miłośników smartfonów marki Motorola. Producent znany z oferowania konsumentom ciekawych urządzeń z czystym Androidem i paroma praktycznymi dodatkami w ramach aplikacji Moto po słonecznej promocji uruchomiła kolejną, tym razem letnią wyprzedaż.Na dobry początek wakacji Motorola przeceniła osiem modeli smartfonów z niższej i średniej półki cenowej - jednym słowem: takie, które uwielbiają Polacy. Telefony oferują długi czas pracy na baterii, przyzwoitą jakość zdjęć i płynne działanie. Czy trzeba czegoś więcej?Promocje u wybranych partnerów obowiązują do 7 lipca i dotyczą modeli:W naszej redakcji testowaliśmy kilka spośród powyższych urządzeń. Moto G200 5G to flagowiec w zaskakująco niskiej cenie o świetnej wydajności i atrakcyjnym wyglądzie, Moto G60 to płynnie działający sprzęt z baterią zapewniającą długi czas działania, a Moto G31 to ładny wyświetlacz OLED, niezły aparat główny i ponownie: satysfakcjonujący czas pracy na baterii.Źródło: motorola