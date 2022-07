MSI Summit MS321 to nowy monitor 4K dla wymagających

Coś dla fotografów i nie tylko.

MSI Summit MS321 - monitor dla profesjonalistów

Źródło: MSI32-calowy MSI Summit MS321 to urządzenie wyposażone w matrycę IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Atutem są tu szerokie kąty widzenia, co przy tak dużym panelu ma niemałe znaczenie. Certyfikowane przez TÜV technologie przeciwdziałają migotaniu i ograniczają niebieskie światło, czyniąc z propozycji MSI urządzenie do wielogodzinnej pracy bez przerwy. MSI mówi też o wsparciu dla standardu VESA DisplayHDR 600.Źródło: MSIMonitor do zastosowań profesjonalnych musi być ergonomiczny. W MSI Summit MS321 podstawa pozwala regulować kąt nachylenia ekranu, jego wysokość oraz obracać wyświetlacz (pivot). W kwestii złącz jest tu hub USB 3.2 Gen 1 (x2), czytnik kart pamięci (super!), a także magnetyczna osłona monitora, która przypadnie do gustu fotografom i osobom pracującym nad filmami.Wielu osobom może spodobać się dedykowana aplikacja MSI P.I., mogąca zastąpić menu OSD. Z jej poziomu da się wyregulować wszystkie niezbędne ustawienia oraz zapisać profile kolorów, by sprzęt zapamiętał je nawet po podłączeniu do innego komputera.MSI Summit MS321 trafił już do sprzedaży w sugerowanej cenie 3949 złotych.Źródło: MSI