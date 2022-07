Ekran 165 Hz i Snapdragon 8 gen 2 - bestia od Motoroli na przeciekach

Kolejny niedrogi flagowiec?

Tak może wyglądać Motorola Edge 30 Ultra / foto. 91mobiles

To może być Edge 40 Pro

Do sieci wyciekły wyciekły pierwsze informacje na temat planów premierowych na 2023 r. i nowego modelu tej marki, który zapowiada się jeszcze ciekawiej niż wyżej wymienione. Smartfon ma mieć bowiem ekran o odświeżaniu 165 Hz i przyszłoroczny procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 2.Jak informuje serwis 91mobiles, który opracował przeciek przy współpracy z Evanem Blassem, Motorola chce w przyszłym roku wypuścić na rynek co najmniej sześć modeli o nazwach roboczych: Tundra, Devon, Vaui, Victoria, Bronco i Canyon.Najciekawiej prezentują się ostatnie dwa - będą to najpewniej urządzenia z serii Edge 40. Jedno będzie wyposażone w układ Snapdragon 8 Gen 1 Plus, a drugie w przyszłorocznego Snapdragona 8 Gen 2 . Oba dostaną ekrany OLED Full HD, ale tylko jeden będzie miał imponującą częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, która może wprowadzić nową jakość do urządzeń mobilnych. Jeśli chodzi o aparaty, tu, przynajmniej na razie, nie ma większych zaskoczeń. W obu sprzętach zobaczymy podwójne jednostki 50 MP, 13 MP i 2 MP. Wyróżniać ma się jedynie kamerka do selfie w lepszym modelu, która będzie miała sensor 60 MP.Pozostałe modele będą najpewniej należały do serii G. Część z nich ma posiadać jedynie moduł 4G, ekrany LCD i pamięć RAM od 4 do 6 GB. Co ciekawe, Motorola ma postawić głównie na układy MediaTeka, na przykład Helio G37. Warto odnotować, że model Victoria zostanie wyposażony w aparat o imponującej, szczególnie jak na niższą półkę, rozdzielczości 108 MP.Więcej szczegółów na temat przyszłorocznego portfolio Motoroli będziemy pewnie poznawali z czasem - do 2023 roku zostało bowiem jeszcze kilka miesięcy.Źródło: 91mobiles MySmartPrice / fot. tyt. Własne