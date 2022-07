Opaska sportowa realme Band 2 dostępna w Polsce. Powalczy z Xiaomi Smart Band 7?

Cena opaski realme Band 2

Na rynku opasek sportowych sporo szumu zrobił ostatnio Xiaomi Smart Band 7 , ale inne firmy również wprowadzają nowe produkty z tej kategorii. Właśnie dowiedzieliśmy się, że opaska sportowa realme Band 2 zadebiutowała na polskim rynku.Producent postawił na większy niż u konkurencji ekran. Ten 1,4-calowy panel o rozdzielczości 167x320 obsługuje szczytową jasność 500 nitów, zapewniając użytkownikom wyraźny obraz, nawet w intensywnym świetle zewnętrznym.Dzięki wbudowanemu czujnikowi podczerwieni opaska sportowa realme obsługuje 24-godzinny pomiar tętna, a także monitoruje poziom nasycenia krwi tlenem.Użytkownicy realme Band 2 mogą wybierać spośród 50 wyjątkowych tarcz oraz dostosowywać elementy na ekranie głównym. Opaska posiada uniwersalne paski na nadgarstek o średnicy 18 mm, które można łatwo wymienić - zgodnie z własnymi preferencjami.realme Band 2 obsługuje 90 trybów sportowych, takich jak bieganie, jazda na rowerze, trening wzmacniający czy jazda konna. Ponadto rejestruje dzienny i tygodniowy czas ćwiczeń oraz całkowitą liczbę spalonych kalorii. Nowa opaska oferuje również wzmocnioną ochronę przed wnikaniem wody z IP68 do 5ATM.Dzięki aplikacji realme Link, realme Band 2 umożliwia sterowanie urządzeniami ekosystemu realme AIoT, takimi jak słuchawki, głośniki, żarówki, inteligentna waga i inteligentna kamera. Może również obsługiwać smartfony do odtwarzania muzyki i robienia zdjęć.Opaska sportowa realme Band 2 jest dostępnaw sieci sklepów Media Expert, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl. Warto przypomnieć, że pierwsza generacja opaski dostępna była w cenie 99 zł. Tym razem mamy jednak do czynienia z większym ekranem i bardziej rozbudowanymi funkcjami.Źródło: realme