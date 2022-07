Praca i nauka na laptopie może być przyjemna? Dzięki Huawei MateBook D 16 to możliwe

Laptop do pracy i nauki zdalnej... ale nie tylko

Smukłą i lekką obudowę wykonano z wysokiej jakości aluminium

Wysoka wydajność to lepsza produktywność

Wygodna praca na wielu urządzeniach

Laptop, który zastąpi komputer stacjonarny

Laptop jako urządzenie mobilne jest w pewnym stopniu sprzętem kompromisowym. Jego największa zaleta polega na możliwości zabrania go w dowolne miejsce i oddania się pracy lub rozrywce z dala od źródła zasilania sieciowego. W czasach pracy i nauki zdalnej popularność tych urządzeń wzniosła się na niespotykany do tej pory poziom. Podczas gdy większość producentów poleca do tych zastosowań konsumentom konstrukcje z ekranami o przekątnej 15,6-cala - lub mniejsze - i proporcjach ekranu 16:9, niektóre firmy starają się zmaksymalizować komfort działania. Takim producentem jest Huawei stawiający na 16-calowe wyświetlacze w formacie 16:10. Niedawno przetestowaliśmy Huawei MateBook D 16 , który wywarł na nas naprawdę dobre wrażenie.Mateusz w swojej recenzji napisał, że Huawei dobrze wyczuł potrzeby konsumentów, którzy poszukują laptopa wszechstronnego i atrakcyjnie wycenionego. Zasugerował też, że Huawei MateBook D 16 to sprzęt na tyle uniwersalny, że spisze się w pracy i nauce zdalnej oraz multimedialnej rozrywce. I trudno się z nim nie zgodzić. Osoby mieszkające w niewielkich mieszkaniach często po prostu nie mają miejsca na komputer stacjonarny i duży monitor. Lekki laptop Huawei z większym od typowego stosowanego w notebookach ekranem jawi się wtedy jako kusząca propozycja.Trzeci w ofercie lubianego producenta notebook z 16-calowym ekranem IPS to co najmniej kilka ciekawych nowości. Wyświetlacz FullView jest niemalże bezramkowy i zajmuje aż 90 procent powierzchni pokrywy. Rozdzielczość 1920x1200 pikseli zapewniają odczuwalnie większą przestrzeń roboczą od standardowych matryc w formacie 16:9. Kąty widzenia są świetne, matryca oferuje 100-procentowe pokrycie przestrzeni kolorów sRGB, a ekran ma certyfikację TÜV Rheinland Low Blue Light. To świetny i bezpieczny dla oczu panel do nawet długotrwałego czytania skryptów, tworzenia prezentacji, pracy w programach biurowych, a wolnym czasie także oglądania filmów na Netfliksie czy grania w mniej wymagające gry. Gry na tak smukłym (18,4 mm grubości) i lekkim (1,7 kg) laptopie? Tak.Huawei MateBook D 16 wykorzystuje moc obliczeniową procesorów Intel H 12. generacji. W sklepach znajdują się warianty z układami Intel Core i5 oraz mocniejszym Intel Core i7. Prawdę mówiąc oba spisują się doskonale - drugi przyda się zwłaszcza osobom pracującym nad obróbką zdjęć lub wideo, pozwalając oszczędzać cenne sekundy w procesie renderowania.Pozytywny obraz specyfikacji uzupełniają układ graficzny Intel Iris X Graphics, 8 GB lub 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD NVMe PCIe.W pracy i nauce zdalnej, ale też w trakcie aktywności podejmowanych w czasie wolnym liczą się nie tylko wydajność urządzenia i ładny ekran, ale też szeroko pojęty komfort pracy. Pełnowymiarowa klawiatura wyspowa z podświetleniem i blokiem numerycznym jest przyjemnie miękka, a płytka dotykowa jest wygodna w obsłudze. Do dyspozycji dostajemy też niezależny przełącznik kamery chroniący prywatność i dedykowane przyciski, jak kalkulator czy przycisk AI Search umożliwiający szybkie wyszukiwanie danych na podłączonych urządzeniach.Skok klawiszy 1,5 mm i odpowiednia sprężystość sprawiają, że pisanie nawet długich tekstów to czysta przyjemność. Co ważne, nasady klawiszy są wykonane z wytrzymałego poliwęglanu i pokryte kilkoma warstwami farby, co zdecydowanie zwiększa ich odporność na zużycie.Anteny z technologią Metaline Antenna dbają o jak najlepszy sygnał Wi-Fi, a umieszczona nad ekranem kamerka AI 1080p z obiektywem o 88-stopniowym kącie widzenia gwarantuje wysoką jakość wideopołączeń ze współpracownikami, nauczycielami, ale też bliskimi. Producent nie zapomniał też o dobrej jakości czterech mikrofonach, rejestrujących 360-stopniowy dźwięk w promieniu do 5 metrów. Dbałość o takie detale cieszy.Czy podobnie jak ja lubicie od czasu do czasu wziąć laptopa i popracować poza domem? Jeśli tak, potrzebujecie laptopa z wydajną baterią. Huawei MateBook D 16 korzysta z baterii o pojemności 60 Wh, która pozwoli Wam przepracować nawet 9 godzin bez potrzeby ładowania. A gdy już będziesz zmuszony uzupełnić jej stan, pokochasz kompaktową, 65-watową ładowarkę na USB-C, która naładuje baterię do pełna w mniej niż dwie godziny. Za jej pomocą naładujesz przy okazji swojego smartfona, słuchawki czy tablet.Huawei priorytetowo potraktował kwestię związaną z pracą na wielu urządzeniach na raz. Dzięki wsparciu Super Device po sparowaniu smartfona z laptopem ten pierwszy będzie widziany na twoim laptopie jako dysk zewnętrzny, z własną literą dysku, bez konieczności nawiązywania połączenia przewodowego! Dzięki temu uzyskasz dostęp do plików na smartfonie z poziomu komputera i będziesz mógł łatwo przenosić pliki pomiędzy urządzeniami za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść". Na ekranie laptopa HUAWEI MateBook D 16 można otworzyć maksymalnie trzy okna z apkami z telefonu.Osobom pracującym na laptopie kreatywnie z pewnością spodoba się, że rolę dodatkowego ekranu do ich laptopa może pełnić tablet. Poza tym działa on oczywiście analogicznie do smartfona sparowanego z HUAWEI MateBook D 16, dzięki czemu wymiana plików jest bajecznie prosta. Tablet może pomóc architektowi lub studentowi architektury stworzyć rysunek, ale może być też po prostu drugim wyświetlaczem.Wreszcie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć laptop HUAWEI MateBook D 16 z monitorem Huawei MateView przewodowo lub... bezprzewodowo. Jeżeli masz na biurku miejsce na monitor, ucieszysz się z jeszcze większej przestrzeni roboczej. Wszystko za sprawą protokołu Huawei Cast+, zapewniającego bezpieczne połączenie o minimalnym opóźnieniu.W pracy korzystam na co dzień z komputera stacjonarnego, ale po wydarzeniach z ostatnich dwóch lat po prostu nie wyobrażam sobie, aby nie mieć w domu także dobrej klasy laptopa.Odpowiednio dobrany i dopracowany notebook może zapewnić komfort pracy porównywalny z desktopem, mając przy tym nad nim zasadniczą przewagę: na laptopie można pracować wszędzie. Huawei MateBook D 16 to jedno z tych urządzeń, które warto poznać bliżej. Z każdą chwilą obcowania z nim odkrywa się coraz więcej smaczków uprzyjemniających naukę i pracę zdalną.Huawei MateBook D 16 dostępny jest w przedsprzedaży od 23 czerwca do 24 lipca 2022 r. z kodem rabatowym o wartości 700 zł. Ograniczona czasowo promocja dostępna będzie online w sklepie Huawei.pl oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik. Po zakończeniu promocji model też dostępny będzie także w sklepach operatorów sieci Orange oraz Plus.Sprzedaż regularna rusza od 25 lipca, a sugerowana cena detaliczna to 3999 zł (3299 zł w promocji) za wersję z procesorem i5 i 8 GB pamięci RAM, 4399 zł (3699 zł w promocji) za wersję i5/16 GB oraz 5699 zł (4999 zł w promocji) za wersję i7/16 GB.