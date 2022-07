Wiemy więcej na temat gamingowego smartfona Lenovo Legion Y70

Snapdragon 8+ Gen 1 na pokładzie

Lenovo przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego smartfona dla graczy Legion Y70, który jeszcze przed oficjalnym debiutem zdradził nam część swojej specyfikacji technicznej. Będzie to bardzo przyzwoity smartfon dla tych, którzy poważnie myślą o gamingu mobilnym.Niedawno pojawił się nowy raport dotyczący specyfikacji smartfona Legion Y70 firmy Lenovo. Model ten został dostrzeżony w chińskim urzędzie certyfikacji (TENAA), a dzięki zgromadzonym tam informacjom, dowiedzieliśmy się, że Lenovo szykuje silnego konkurenta dla urządzeń z linii ASUS ROG Phone, a także Nubia RedMagic . To, czy jednak poważnie zagrozi (zwłaszcza temu pierwszemu), zależeć będzie w głównej mierze nie tyle od podzespołów, ile funkcjonalności i rozwiązań gamingowych.Jak na smartfon dla graczy debiutujący w drugiej połowie 2022 roku przystało, nadchodzący Lenovo Legion Y70 wyposażony zostanie w najnowszy i zarazem najbardziej wydajny układ SoC marki Qualcomm, a mianowicie Snapdragon 8+ Gen 1. Układ zaprezentowany w maju tego roku jest produkowany w 4nm procesie litograficznym przez TSMC. Ma on współpracować z maksymalnie 16GB pamięci RAM. Nie jest to jedyny wariant, gdyż Lenovo zaoferuje też podobno dwie inne odmiany: z 8 GB pamięci RAM i z 12 GB pamięci RAM.Konsumenci otrzymają zatem niezwykle potężny smartfon o niebotycznej wydajności i ogromnej mocy obliczeniowej, której nie będą w stanie wykorzystać przez najbliższe lata. Oczywiście, o ile Qualcomm faktycznie poradził sobie z utrzymaniem temperatury SoC podczas obciążenia, bo w innym wypadku nie będzie on wiele lepszy od obecnych urządzeń ze Snapdragonem 8 Gen 1.Na dane ma zostać zarezerwowane 256 GB lub nawet 640 GB pamięci masowej typu UFS 3.1, której najprawdopodobniej nie będzie można rozbudować, gdyż na wyposażeniu zabraknie czytnika microSD.Rzekomo w Lenovo Legion Y70 obecny ma być wyświetlacz o przekątnej 6.82” charakteryzujący się rozdzielczością FullHD+. Ma on zostać wykonany w technologii AMOLED i zaoferować częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Trzeba przyznać, że te parametry nie robią wrażenia, zważywszy na fakt, że średniopółkowa moto edge 30 ma ekran odświeżany w 144 Hz.Prawdopodobnie zostanie również wyposażony w akumulator o pojemności 4880 mAh, który nie jest tak duży, jak w ROG Phone 5 lub Legion Phone Duel. Niemniej jeśli urządzenie lepiej poradzi sobie z zarządzaniem energią, to pojemność nie powinna być problemem.Na koniec warto dodać, że Lenovo Legion Y70 (na podstawie zdjęć) ma zostać wyposażony w potrójny zestaw obiektywów na tylnym panelu. Niestety na ten moment charakterystyka czujników nie została ujawniona, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jest to smartfon dla graczy, to nie spodziewałbym się niczego spektakularnego. Bardziej czegoś w stylu POCO F4 GT Na chwilę obecną jeszcze nie została ujawniona data premiery, aczkolwiek można spokojnie przyjąć, że smartfon Lenovo Legion Y70 zadebiutuje w okresie wakacyjnym lub tuż na początku września bieżącego roku.Źródło: TENAA via androidheadlines / fot. tyt. TENAA