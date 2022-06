Xiaomi Smart Band 7 Pro oficjalnie potwierdzony. Tylko, że to smartwatch

Zapewne pamiętacie jeszcze pierwsze nieoficjalne doniesienia na temat Xiaomi Mi Band 7, czy raczej jak okazało się po porzuceniu członu "Mi" z nazwy - Xiaomi Smart Band 7. Według plotek, urządzenie miało dostać sporo nowych funkcji, w tym wariant z wbudowanym GPS. O ile faktycznie Xiaomi Smart Band 7 ma kilka usprawnień w stosunku do Xiaomi Mi Band 6, tak wśród nich nie ma modułu do śledzenia naszej pozycji w terenie. Część użytkowników była mocno zawiedziona brakiem GPS. Później doszły do nas przecieki o kolejnej, jeszcze nieujawnionej wersji opaski, która miałaby już obsługiwać wspominany GPS. Do tej pory były to tylko spekulacje.



Xiaomi Smart Band 7 Pro naprawdę istnieje, to sprzęt mocno przypominający Redmi Smart Band Pro

Ale Xiaomi pokazało teaser sprzętu na swoim oficjalnym profilu platformy Weibo (można ją porównać do chińskiego odpowiednika Facebooka). Xiaomi Smart Band 7 Pro wciąż nazywany jest opaską, ale forma urządzenia kojarzy się raczej ze smartwatchem. Ulepszony siódmy smart band wygląda bardzo podobnie do Redmi Smart Band Pro. Ten teoretycznie w nazwie również posiada słowa "smart opaska", ale większość ludzi nazywa go smart zegarkiem. W tym wielu sprzedawców oferujących Redmi Smart Band Pro.



Prawdopodobny pełny wygląd opasko-zegarka Xiaomi Smart Band 7 Pro / Foto: 数码闲聊站 @ Weibo



Jeśli rendery udostępnione przez jednego z leakerów na Weibo okazałyby się prawdą (wyglądają spójnie z teaserem samego Xiaomi, więc raczej są autentyczne), to Xiaomi Smart Band 7 Pro miałby mieć lepsze wykonanie niż Redmi Smart Band Pro. Koperta tej opaski… zegarka…? wydaje się być zrobiona z metalu lub przynajmniej tworzywa sztucznego przypominającego aluminium. Ma zdecydowanie większy ekran niż Xiaomi Mi Band 6 czy Xiaomi Smart Band 7. Także zmienił się pasek. Najnowszy Smart Band Pro nie jest wciskany do gumowej obręczy jak dotychczasowe smart bandy Xiaomi, a przytwierdzany z obu stron do paska z zapięciem przypominającym typowe rozwiązanie z zegarków.



Oficjalny pokaz Xiaomi Smart Band 7 Pro już na początku lipca

Sprzęt zostanie zaprezentowany już 4 lipca wraz z pokazem Xiaomi 12S. Niestety oficjalnie nie wiemy nic o jego funkcjach. Możliwe, że Xiaomi Smart Band 7 Pro otrzyma tak wyczekiwany GPS, ale firma poza grafiką, nie podzieliła się żadnym opisem swojego nowego produktu. Jest bardzo prawdopodobne, że w dużej mierze możliwości będą pokrywać się z Redmi Smart Band Pro.





W takim razie GPS jest jak najbardziej możliwy, bo opasko-zegarek marki Redmi jest w niego zaopatrzony. Powinniśmy mieć też wszystkie funkcje znane z podstawowej opaski Xiaomi Mi Band 7. Co z NFC? Nie wiadomo, ale w Redmi moduł ten nie jest obecny. Bloger Mr TechTuber spodziewa się też wbudowanej jakiejś formy głośnika. Jednak na potwierdzenie tych przypuszczeń przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka dni. Dla porównania mogę jeszcze dodać, że w polskich sklepach Redmi Smart Band Pro kosztuje już w granicach około 200 złotych.



Źródło i foto: Xiaomi @ Weibo / własne / Mr TechTuber @ YouTube

Duży ekran niczym w smart zegarku.