Kupujecie przewody USB do szybkiego ładowania? Dobrze przestudiujcie parametry

O ile sporo posiadaczy telefonów lub innego sprzętu wie, że przewody USB mają różne standardy szybkości przesyłania danych, tak pod kątem ładowaniu wielu użytkowników smartfonów uważa, że kabel to kabel. Byle był sprawny bez jakiś uszkodzeń i na pewno dobrze naładuje nasz telefon. Cześć zwraca też uwagę na jakość czy markę produktu, ale to zdecydowanie nie wszystko. Mając nieco szybsze ładowanie w smartfonie lub tablecie, możemy nieświadomie wykorzystywać tylko część jego potencjału mimo posiadania mocnego zasilacza.



W pudełku ze smartfonem brak zasilacza lub chcecie kupić dodatkowy? Dobrze sprawdźcie parametry

Oczywiście najlepiej byłoby używać przewodów i zasilaczy dołączonych do zestawu wraz z urządzeniem. W teorii to najprostsze rozwiązanie, które powinno zapewnić maksimum możliwości. Tylko po części, bo wszystko zależy od konkretnego przypadku. Przecież zdarzają się sytuacje, gdy producenci oszczędzają i zaopatrują nas domyślnie w wolniejszą ładowarkę niż wynikałoby to z parametrów smartfonów. Coraz częściej też w wyższych modelach wcale ich nie dołączają w pudełku tłumacząc się ekologią. Z kabelkami jest oczywiście łatwiej, bo zawsze powinny być w zestawie i raczej nie ma przypadku, żeby potrzeba było czegoś więcej, bo telefon na nich za wolno otrzymuje prąd. Schody zaczynają się dopiero w sytuacji, kiedy chcemy mieć kilka dodatkowych ładowarek i przewodów (np. do samochodu, podróżny) lub po prostu przerzucamy się w pełni na dokupione akcesoria (chociażby w przypadku, kiedy mając kilka sprzętów, nie chcemy wtykać wielu ładowarek, a wolimy jedną z kilkoma wyjściami USB).



Na pewno w pełni kompatybilne będą przewody i ładowarki z zestawu, ale coraz częściej ładowarek brak / Foto: Pixabay



Nie będziemy się teraz zajmowali mocno zasilaczami, bo nie są one głównym tematem tekstu, więc napiszę tylko podstawowe prawidła. Moc ładowarki może być wyższa niż maksymalna dla telefonu, urządzenia powinny wybrać z automatu najwyższą wspólnie kompatybilną. Istnieje wiele standardów ładowania i nie wszystkie są zawsze wspierane, jednak najpowszechniej kompatybilne wydają się te z rodziny Quick Charge i USB Power Delivery. Aby cieszyć się jak największą mocą, zarówno smartfon jak i ładowarka powinny zapewniać ten sam standard szybkiego ładowania (wbrew pewnemu mitowi, nie muszą być nawet z tej samej firmy). Najlepiej dobrze sprawdzić metryczkę telefonu, przed wyborem zasilacza, aby nie zaniżał parametrów podawanego prądu.



Kable USB to nie tylko USB 2.0 czy 3.0, mamy też wersje z różną mocą ładowania

Jeśli nie śledzicie nieco mocniej technologicznych tematów, to możecie się zdziwić z powodu standardów przewodów USB. I nie chodzi mi o szybkość danych typu USB 2.0, USB 3.2 Gen 2 i tak dalej, ani też o rodzaj wtyczki jak USB-C czy microUSB. Istnieją dwa najpopularniejsze standardy (choć też dodatkowe) związane z mocą ładowania. Przede wszystkim dzielimy przewody na zwykłe do 60W, które nie muszą mieć zamontowanego E-markera (specjalny chip informujący urządzenia o parametrach kabla) i szybsze do 100W z obowiązkowym E-makrerem.



Przewody USB mogą mieć we wtyczce wbudowane chipy, ale ich podstawowe wersje nie muszą / Foto: Aukey



Pierwsze z nich pracują maksymalnie z parametrami do 3A 20V, a wydajniejsze mają do 5A 20V. Po prostym pomnożeniu natężenia i napięcia wychodzi właśnie 60W i 100W. Istnieją też specjalne kable USB EPR (Extended Power Range) nawet do 240 W (do 5A i 48V), ale zazwyczaj będzie w pełni wystarczył wam wariant 100W (no chyba, że macie np. realme GT Neo 3 z ładowaniem 150W). W teorii kable powinny być też wstecznie kompatybilne.



Waty to za mało, sprawdźcie też ile amperów potrzebuje wasz telefon do uzyskania pełni ładowania

Na pozór można pomyśleć, że mając smartfon np. o ładowaniu do 18W (czyli zgodnie z Quick Charge 3.0) powinniśmy móc użyć każdego przewodu, podobnie jak taki z ładowaniem do 45W. Dopiero modele urządzeń np. ze szczytową mocą 65W lub 80W, a tym bardziej 100W, musiałyby mieć zastosowane przewody 100W lub nawet mocniejsze w przypadku jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań powyżej 100W. Niestety nie jest tak łatwo.



Przy tak szybkim ładowaniu, oczywiście potrzeba czegoś znacznie lepszego niż przewód USB 60W / Foto: własne



Zdarzają się przypadki, kiedy i tak musimy mieć przewody wyższej klasy mimo nieprzekraczania sumarycznej mocy niższego standardu. Wynika to z różnych metod uzyskania pełnej mocy wyrażanej w Watach. Za przykład niech posłuży Samsung Galaxy S22 Ultra, który obsługuje ładowanie 45W. Na pierwszy rzut oka każdy przewód się nadaje, w końcu nawet najniższy standard powinien przewodzić do 60W, których nie przekraczamy. Tak, ale Samsung mimo pobierania wyłącznie 45W, potrzebuje prądu o większym natężeniu niż 3A, które są limitem dla podstawowych kabli 60W. Nawet producent w swojej dokumentacji podkreśla, że pełne możliwości uzyskamy "w przypadku superszybkiego ładowania 2.0 przy użyciu ładowarki sieciowej 45W i kabla 5A C - C." 5A, czyli już wariant 100W.



USB miało zapewnić świetną kompatybilność, ale w praktyce bywa bardzo różnie

Podobne przypadki mogą, choć nie muszą, zdarzać się z innymi markami i modelami oraz standardami szybkiego ładowania. Nie zawsze można bazować tylko na czystej maksymalnej mocy, z którą poradzą sobie przewody. Dodatkowym kuriozum jest czasem występujący brak wstecznej kompatybilności. Dla przykładu zwykłe Samsungi Galaxy S (nie warianty Plus czy Ultra) obsługujące do 25W, nie mają żadnych problemów po sparowaniu z zasilaczami 65W zgodnymi z PowerDelivery i przewodami 100W.



Macie starszy smartfon i szybką ładowarkę oraz przewód 100W? Bywa, że wtedy sprzęt "głupieje" / Foto: Pixabay



Za to już niektóre nieco starsze modele innych firm z 18W, pokazują niekompatybilny zasilacz i aktywację wolnego ładowania. Jednak po zamianie przewodu na zwykły 60W, wszystko wraca do normy i przez kabel przepływa pełne 18W. W teorii zawsze niezależnie od przewodu i ładowarki, urządzenia powinny wybrać wspólne najwyższe parametry (no chyba, że chodzi o wysokie moce i specyficzne standardy, jednak 18W nie powinno sprawiać problemu), ale nie zawsze tak się dzieje. Kapryśne są chociażby smartfony Google Pixel. Część starszych lub tanich sprzętów z bardzo niskimi mocami ładowania (albo np. zegarki i opaski) również nie dogaduje się z mocniejszymi ładowarkami. USB miało być sposobem na dobrą standaryzację, niestety w praktyce pod kątem ładowania nie jest tak różowo.



Zgodna ładowarka i zbyt słaby przewód, jaką to robi różnicę dla Samsunga Galaxy S22 Ultra?

Dla lepszego zobrazowania możecie poniżej sprawdzić zestawienie szybkości ładowania dla Samsunga Galaxy S22 Ultra z różnymi ładowarkami i przewodami. Smartfon obsługuje maksymalnie tak zwane superszybkie ładowanie 2.0 z 45W (na przewodach 100W) i szybkie ładowanie bezprzewodowe 15W. Dodatkowo podałem wyniki dla superszybkiego ładowania (25W kiedy wepniemy przewód 60W) i szybkiego ładowania (18W - wolniejsza ładowarka zgodna z Qucik Charge 3.0), a nawet zwykłego bezprzewodowego. Za 100 proc. w każdym przypadku uznałem czas dostarczania energii dla maksymalnej mocy.



Zestawienie różnic ładowania Samsunga S22 Ultra zależnie od przewodów i ładowarek / Foto: własne



Możecie się nieco zdziwić, czemu wyniki opracowane są dla wartości od 20 proc. do 85 proc. i od 20 proc. do 100 proc., a nie od 1 proc. lub wręcz 0 proc. Przyjąłem zalecane użytkowanie smartfonów pod kątem ładownia. Wykorzystywane w nich akumulatory nie lubią ani bardzo niskich stanów ani przeładowania. W teorii najlepiej nie schodzić właśnie poniżej 20 proc. i nie przekraczać 80-85 proc. Sam tak staram się robić. Niektóre modele smartfonów (w tym Samsungi Galaxy S) mają nawet specjalne tryby ochrony baterii, w którym dalsze ładowanie odcinane jest po osiągnięciu wspominanych wartości.



Dla przewodów Lightning jest mniej zabawy, w zasadzie wystarczy zgodność z MFI

Chęć opisania kwestii standardów przewodów USB kiełkowała u mnie już od pewnego czasu. Inspiracją były dla mnie materiały Rafała Bielawskiego, który prowadzi serwis elektroniki iFixThis (specjalizuje się w iPhonach) i kanał na YouTube po prostu pod nazwą Rafał Bielawski. W serii filmów poruszył temat jakości kabli Lightning. Za to ja jak mogliście przeczytać, postanowiłem opisać USB pod kątem zgodności z ładowaniem. Wracając jednak do Lightning, o ile przy USB chip nie jest niezbędny dla części przewodów, tak dla Lightning jest koniecznym elementem. Pełną zgodność i lepsze parametry zapewnia certyfikat MFI (Made For iPhone). Niestety wpływa też w pewnym stopniu na cenę, ale wbrew pozorom da się znaleźć także nieprzesadnie drogie przewody MFI. Trzeba tylko poszukać.





Podobnie jak w przypadku USB, także przy Lightning jakość ma ogromne znaczenie dla utrzymania odpowiednich parametrów i minimalizacji wystąpienia usterek. Tanie kable bez MFI a w dodatku kiepsko wykonane, mogą nawet doprowadzić do uszkodzenia iPhona czy. Oczywiście nie muszą, ale ryzyko jest o wiele większe niż w przypadku dobrze wykonanych przewodów, a tym bardziej certyfikowanych. Analogicznie sprawa ma się dla USB, choć naturalnie z pominięciem kwestii MFI.





Posiadacze iPhonów mają mniej zmartwień przy ładowaniu, USB ma więcej zmiennych i nie zawsze zachowuje kompatybilność

I tutaj wychodzi też pewna różnica w skomplikowaniu tematu dostarczania energii. O ile dla iPhonów wystarczy w zasadzie dowolny przewód z MFI, tak w przypadku USB musimy pamiętać o różnych standardach ładowania, ale nie zawsze wszystkie parametry są tak oczywiste. Co więcej, czasem można spotkać się z brakiem pełnej wstecznej kompatybilności mimo takich teoretycznych właściwości. Jeśli jesteście zainteresowani pierwszymi filmami Rafała Bielawskiego na temat przewodów Lightning, to powyżej zagnieździłem w artykule dwa pierwsze materiały z jego serii.



Nie zawsze kabel typu 60W poda nawet 45W.