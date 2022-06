Chińscy producenci smartfonów podbijają rosyjski rynek

Jakie smartfony kupują aktualnie Rosjanie? Nie, nie jest to sprzęt Apple czy Samsunga. Jak donosi Reuters, chińskie smartfony stanowiły dwie trzecie całej sprzedaży nowych urządzeń w Rosji między kwietniem a czerwcem tego roku.Inwazja Rosji na Ukrainę wpływa na konsumentów, którzy mają obecnie ograniczony dostęp do produktów z krajów, które zdecydowały się potępić działania Władimira Putina i nałożyć stosowne sankcje. Większość chińskich firm nie ograniczyło swoich dostaw, a efekty już widać.Rosyjscy detaliści i konsumenci zwrócili się w stronę Chin po tym, jak ze sklepowych półek zniknęły produkty Samsunga czy Apple. Rosyjski sprzedawca elektronikipoinformował, że całkowity udziałw rosyjskim rynku pod względem sprzedaży smartfonów stale rośnie – od 50% w pierwszym kwartale, przez 60% w kwietniu do ponad 70% w czerwcu.