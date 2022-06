Laptopy Acer z procesorami Intel Core 12. generacji trafiają do polskich sklepów

Predator Helios 300

Predator Triton 500

Nowe procesory Intel również w tańszych laptopach

Jeszcze wydajniej wygląda specyfikacja smukłych laptopów Triton 500. W tym przypadku, poza procesorem i7-12700H do wyboru będzie też jeszcze mocniejszy i9-12900H. Jeśli chodzi o karty graficzne, wybór będzie natomiast między RTX 3070Ti, a 3080Ti. W dostępnych modelach będzie też można zdecydować się na 16 albo 32 GB RAMu.Sugerowane ceny za Heliosa, w zależności od konfiguracji, wynoszą od 8 899 do 12 199 zł. W przypadku Tritona 500 ten przedział wynosi od 11 750 do 18 198 zł. Powyższe laptopy będzie można kupić między innymi w sieci Media Expert.Acer pamięta także o klientach poszukujących bardziej budżetowych rozwiązań. W przypadku graczy na uwagę zasługujedostępne między innymi w sieci RTV Euro AGD. Ten laptop, w którym będziemy mogli skorzystać z procesorów i5 lub i7, a w najmocniejszym ustawieniu także kartę graficzną RTX 3070Ti oraz 32 GB RAMu. Ceny za ten sprzęt, w zależności od konfiguracji wynoszą od 5399 do 10299 zł.Acer wprowadził też 12 generację procesorów Intel także do popularnej serii. 15 calowe laptopy do użytku codziennego, poza procesorami Intel Core i5 posiadają też zintegrowaną kartę graficzną, 512 GB na dysku twardym, do wyboru 8 i 16 GB pamięci RAM oraz najnowszego Windowsa 11. Aspire 5 jest dostępny między innymi w sklepie x-kom. Cena za ten model rozpoczyna się w okolicach 3 tysięcy złotych.Źródło: Acer