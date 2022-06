Nowe słuchawki Sony INZONE są piękne. Tylko te ceny…

Ten sprzęt może trafić w Twoje “gamingowe” serce.



Sony zrobiło coś, co powinno było zrobić już dawno. Japońska firma postanowiła wejść w segment “gamingowy” z przytupem - zaczynając od monitorów i słuchawek przeznaczonych dla graczy. Ja dzisiaj skupię się na tych drugich z wymienionych sprzętów bo naprawdę warto zwrócić na nie uwagę. Słuchawki Sony z serii INZONE zostały bowiem zaprojektowane w naprawdę estetyczny sposób.



I co najważniejsze - nie traci na tym ich funkcjonalność.



fot. Sony



Sony INZONE H3, H7, H9 - specyfikacja



W ramach swojej nowej serii INZONE, Sony zaprezentowało trzy modele słuchawek: H3, H7 i H9. Każdy z modeli delikatnie się od siebie różni, oczywiście również w kwestii ceny. Przyjrzyjmy się im bliżej. Sony INZONE H9 to flagowy model, który może pochwalić się systemem aktywnej redukcji szumów oraz 32-godzinnym działaniem na baterii. Model INZONE H7 nie posiada ANC, ale działa na baterii do 40 godzin. Ostatni z modeli, INZONE H3, to słuchawki w pełni przewodowe. Co ciekawe, w modelu INZONE H9 Sony zastosowało dokładnie tę samą technologię redukcji szumów, co w modelach z serii WH-1000X. Można się więc spodziewać, że będzie ona skutecznie wyciszała odgłosy płynące z otoczenia.









Szczegółowe różnice pomiędzy opisywanymi modelami idealnie przedstawia tabelka, którą możecie zobaczyć poniżej. W mojej opinii Sony zrobiło tutaj dobrą robotę i idealnie zbalansowało możliwości i funkcjonalności swoich słuchawek w zależności od grubości portfela końcowego użytkownika. Najciekawiej oczywiście zapowiada się model H9, czyli kontrukcja w portfolio INZONE, która kosztuje najwięcej.





fot. Sony

Słuchawki Sony INZONE - ile kosztują?



Za model Sony INZONE H3 w przedsprzedaży trzeba będzie zapłacić 499 złotych. Model H7 został wyceniony na 1099 złotych, a najdroższa, flagowa wersja H9 będzie nas kosztowała już 1399 złotych. W takim pułapie cenowym można znaleźć sporo ciekawych alternatyw.





Za model Sony INZONE H3 w przedsprzedaży trzeba będzie zapłacić 499 złotych. Model H7 został wyceniony na 1099 złotych, a najdroższa, flagowa wersja H9 będzie nas kosztowała już 1399 złotych. W takim pułapie cenowym można znaleźć sporo ciekawych alternatyw.





Tym samym Japończycy mogą strzelić sobie nieco w stopę, ale spodziewam się, że przez swój design i możliwości seria INZONE znajdzie sporo grono fanów wśród graczy.





Jak podobają Wam się te propozycje od Sony?