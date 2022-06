HTC Desire 22 pro mocnym średniopółkowym smartfonem do metaverse i VR

Od dłuższego czasu w sieci krążyły plotki na temat przygotowywania iście flagowego nowego smartfonu przez HTC. Miałby być nakierowany na metaverse (czy raczej HTC Viverse) i wirtualną rzeczywistość. Niedawno nawet oficjalnie ogłoszono, że dziś odbędzie się pokaz nowego smartfonu HTC. Prawda okazała się nieco inna i HTC zaprezentowało nowego mocnego średniaka. Jest nim HTC Desire 22 pro, który został zaprojektowany do dobrej współpracy z zestawem VR HTC Vive Flow i przy uwzględnieniu będącego już mniej popularnym trendu na NFT. Cóż, HTC przygotowując nowy smartfon on miesięcy, nie wstrzeliło się dobrze z momentem premiery w sytuację na rynku NFT. Od dłuższego czasu w sieci krążyły plotki na temat przygotowywania iście flagowego nowego smartfonu przez HTC. Miałby być nakierowany na metaverse (czy raczej HTC Viverse) i wirtualną rzeczywistość. Niedawno nawet oficjalnie ogłoszono, że dziś odbędzie się. Prawda okazała się nieco inna i HTC zaprezentowało nowego mocnego średniaka. Jest nim HTC Desire 22 pro, który został zaprojektowany do dobrej współpracy z zestawem VR HTC Vive Flow i przy uwzględnieniu będącego już mniej popularnym trendu na NFT. Cóż, HTC przygotowując nowy smartfon on miesięcy, nie wstrzeliło się dobrze z momentem premiery w sytuację na rynku NFT.



Niezły ekran 120 Hz, wydajny Snapdragon 695 5G i ładowanie indukcyjne wraz ze zwrotnym

Mimo nieposiadania dosłownie topowych podzespołów, smartfon i tak powinien mieć wystarczające możliwości do płynnej i wygodnej pracy. Jego sercem jest całkiem wydajny układ Qualcomm Snapdragon 695 5G (8 rdzeni Kyro 660, taktowanie do 2,2 GHz, wbudowana grafika Adreno 619), który jest wspomagany przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci UFS (można ją rozszerzyć kartami microSD).





HTC Desire 22 pro wygląda bardzo przyjemnie, nawiązuje wizualnie do całej serii z ostatnich lat, jak np. HTC Desire 20 / Foto: HTC



Według czystej specyfikacji, bardzo przyzwoicie będzie prezentował się spory ultrapanoramiczny (20:9) ekran 6,6 cala full HD+ o rozdzielczości 1080 x 2412 px z szybkim odświeżaniem 120 Hz. Niestety wygląda na to, że otrzymamy tylko IPS, a nie AMOLED. Ale to nic dziwnego, HTC poza pewnym wyjątkiem nie wydało smartfonów z matrycami tego typu.





W kwestii baterii znalazło się w nim ogniwo 4520 mAh. Nie może się pochwalić zbyt szybkim napełnianiem energii jak na obecne czasy, bo tylko standardowo 18 W zgodnie z Quick Charge 3. Za to w końcu smartfon HTC otrzymał indukcyjne ładowanie najpewniej o mocy 15 W, bo tyle ma zaprezentowana równocześnie ładowarka. Wcześniej bezprzewodowy transfer energii pomijano nawet i we flagowych modelach, a tutaj nie zabrakło także ładowania zwrotnego. Nie jest to może funkcja must-have dla każdego, ale lepiej ją mieć, jeśli chce się zrobić dobre wrażenie na konsumentach i dotrzymać kroku konkurencji. Cieszy też ekran wzmocniony szkłem Gorilla Glass czy obudowa odporna na wodę i pył zgodnie ze standardem IP67.



Cały pakiet łączności i złącz w tym 5G i trzy aparaty do 64 mpx w HTC Desire 22 pro

Smartfon będzie pracować od początku na systemie Google Android 12. Wspiera takie technologie komunikacji, jak 5G, NFC, Bluetooth 5.1, dwuzakresowe WiFi 5 ac, nawigację (GPS, AGPS, Beidou, GLONASS) oraz zestaw różnych czujników jak np. kompas, żyroskop, skaner odcisków palców we włączniku na prawej krawędzi czy dual-SIM. Sprzęt będzie jak na tak duży ekran nawet dość kompaktowy. Jego wymiary wynoszą 166,3 x 76,9 x 9,4 mm przy wadze 205,5 g.





Zgodnie z normą IP67, HTC Desire 22 pro jest odporny na pył i wodę / Foto: HTC



Pod kątem aparatów jest całkiem przyjemnie. Główna matryca 64 mpx f/1,79, aparat szerokokątny 13 mpx f/2,4, dodatkowy moduł do wykrywania głębi 5 mpx oraz przednia kamerka do selfie 32 mpx z przysłoną f/2,0. W Aplikacji do obsługi aparatów znajdziemy się liczne funkcje artystyczne, stabilizację video, tryb nocny i nagrywanie w zwolnionym tempie w 120 klatkach na sekundę.



HTC Desire 22 pro kładzie nacisk na viverse / metaverse, VR, NFT i współpracę z Vive Flow

Jednak największym wyróżnikiem ma być wirtualny świat Viverse. Użytkownicy na specjalnej platformie będą mogli kupować cyfrowe zasoby jak np. przebrzmiałe już nieco NFT i tworzyć swoją wirtualną przestrzeń. Smartfon został zaprojektowany specjalnie do tego, aby dobrze współpracować z lekkimi okularami VR tej samej firmy, czyli HTC Vive Flow. Za pomocą Vive Managera z łatwością skonfigurujemy wspominane gogle. Dzięki protokołowi HDCP 2.2, smartfon może w łatwy sposób transmitować bezprzewodowo treści wideo na okulary HTC Vive Flow. Dotyczy to chociażby usług Netflix, Disney+, YouTube, Twitch, oglądania filmów i telewizji czy dowolnych stron internetowych.



Pod kątem aparatów jest całkiem przyjemnie. Główna matryca 64 mpx f/1,79, aperat szerokokątny 13 mpx f/2,4, dodatkowy moduł do wykrywania głębi 5 mpx oraz przednia kamerka do selfie 32 mpx z przysłoną f/2,0. W Aplikacji do obsługi aparatów znajdziemy się liczne funkcje artystyczne, stabilizację video, tryb nocny i nagrywanie w zwolnionym tempie w 120 klatkach na sekundę.

Jednak największym wyróżnikiem ma być wirtualny świat Viverse. Użytkownicy na specjalnej platformie będą mogli kupować cyfrowe zasoby jak np. przebrzmiałe już nieco NFT i tworzyć swoją wirtualną przestrzeń. Smartfon został zaprojektowany specjalnie do tego, aby dobrze współpracować z lekkimi okularami VR tej samej firmy, czyli HTC Vive Flow. Za pomocą Vive Managera z łatwością skonfigurujemy wspominane gogle. Dzięki protokołowi HDCP 2.2, smartfon może w łatwy sposób transmitować bezprzewodowo treści wideo na okulary HTC Vive Flow. Dotyczy to chociażby usług Netflix, Disney+, YouTube, Twitch, oglądania filmów i telewizji czy dowolnych stron internetowych.

HTC Desire 22 pro miałby świetnie współpracować z goglami wirtualnej rzeczywistości HTC Vive Flow / Foto: HTC



Za to aplikacja Vive Wallet pozwoli na zarządzanie naszymi kryptowalutami. Jak można przeczytać na tajwańskiej witrynie HTC (w luźnym tłumaczeniu) - "Możesz przeglądać i handlować w VIVE Market, umieszczać kryptowaluty w sieciach Ethereum i Polygon w swoim portfelu VIVE oraz zapraszać znajomych jako gości do swojego metaversu. Kup Desire 22 pro, a HTC da ci ekskluzywny prezent NFT!" HTC zastrzega jednak, że gratisy NFT mogą być uzależnione od regionu, nie wiemy jak sprawa będzie wyglądała w Polsce.



HTC Desire 22 pro wkrótce w przedsprzedaży także na polskim rynku

Niestety nie znamy jeszcze oficjalnej polskiej ceny smartfonu HTC Desire 22 pro. Na Tajwanie, z którego pochodzi HTC, sprzęt został wyceniony na 11990 dolarów tajwańskich, co w prostym przeliczeniu po obecnym kursie daje nieco ponad 1790 złotych. Smartfon będzie sprzedawany w czarnej i złoto-różowej edycji obudowy. Nie podano jeszcze planowanego momentu wprowadzenia go na nasz rynek, ale podobno wkrótce będzie można go zamawiać w przedsprzedaży także w Polsce (poprzez oficjalną stronę firmy). Za to w Wielkiej Brytanii jest już teraz możliwy do nabycia w preorderze za 399 funów (około 2170 złotych) i wysyłany klientom już od 1 sierpnia.





Źródło i foto: HTC / własne

Jednak nie flagowiec, ale też jest ciekawie.