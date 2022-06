Gorąco Ci? Tania elektronika z Biedronki to metoda na upały

Gadżety, które pomogą przeżyć upały.

Za oknem coraz większe upały. Przed chwilą biegałem w temperaturze ok. 33 stopni Celsjusza i myślałem, że wyzionę ducha. Na dworze gorąco, w mieszkaniu gorąco... Postanowiłem znaleźć skuteczny sposób na zmniejszenie temperatury w mieszkaniu. Przejrzałem najnowsze gazetki supermarketów w Polsce i spotkała mnie miła niespodzianka. Do sklepów Biedronka znowu trafiła tania elektronika, a pośród wielu gadżetów są urządzenia, które są w stanie przynieść upragnioną ulgę.Pierwszym z produktów, który ma szansę się Wam spodobać jest wiatrak (czy raczej: wentylator) biurkowy z funkcją aromaterapii i podstawką na telefon. W zestawie z kosztującym 19,99 złotych urządzeniem znajduje się bateria i dwie tabletki do aromaterapii. Do wyboru kolory różowy, biały i granatowy.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaTo nie wszystkie wentylatory w ofercie Biedronki. Następny produkt to mini wentylator biurkowy z funkcją mgiełki, nawilżającej powietrze oraz lampki LED. Funkcja oscylacji w zakresie ok. 90 stopni, pokrętło do regulacji siły nawiewu i przewód micro USB w zestawie to całkiem sporo jak na cenę wynoszącą 69,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaA może wentylator przenośny na szyję za 29,99 złotych marki Hoffen? Producent chwali się wbudowanym akumulatorem, ładowanym poprzez złącze USB, 3-stopniową regulacją nawiewu, elastyczną konstrukcją i dwoma kolorami do wyboru. To coś, co może przynieść ochłodę w trakcie spacerów lub pracy przy biurku.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaNie zabrakło wentylatora podłogowego z pilotem. Moc 50 W, trzy poziomy prędkości nawiewu, regulacja kąta nachylenia głowicy, timer oraz cicha praca mają być jego największymi atutami. Regulowana podstawa pozwala ustawić wentylator na wysokości maksymalnej 1,32 metra. Cena to 179 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaKolejnym z interesujących gadżetów jest ładowarka sieciowa z trzema wyjściami USB-A i lampką kontrolną o maksymalnej mocy wyjściowej 18 W. To ciekawa propozycja dla osób pragnących naładować kilka urządzeń na raz, na przykład przez noc. Cena to 34,99 złotych. Za te same pieniądze nabyć można przewód 3 w 1 z wtyczkami USB-C, Lightning i micro USB.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaJeżeli szukasz taniej ochrony ekranu w smartfonie, możesz sięgnąć po szkło hartowane 5D o rzekomej twardości 9H. Myślę, że zapewnienia o twardości można włożyć między bajki, ale lepsza taka ochrona niż żadna. Oleofobowa powierzchnia ma zapobiegać uwidacznianiu się na niej odcisków palców. Cena to 14,99 złotych, a do sprzedaży trafią warianty szkła dla różnych modeli smartfonów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaŹródło: Biedronka