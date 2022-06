Klasyczny smartfon z klapką w 2022 roku? Tak, ale tylko z LTE i USB-C jak ten nowy model

Nie każdy w obecnych czasach koniecznie chce użytkować inteligentne telefony komórkowe. Smartfony są oczywiście coraz powszechniej wybierane nawet przez część seniorów czy ludzi, których mało interesuje technologia, ale mimo wszystko wciąż znajdziemy pewną grupę odbiorców klasycznych rozwiązań. Jednak lepiej nie odgrzebywać bardzo starych komórek, które za jakiś czas mogą nawet przestać w pełni działać z racji przymierzania się do wyłączenia 3G przez niektórych operatorów. Podobnie coraz większym problemem jest niekompatybilne ładowanie w dobie popularyzacji USB-C.



Klasyczne podejście do telefonu, ale z obsługą LTE, USB-C czy Bluetooth 5.1

Polski myPhone przygotował coś ciekawego dla osób chcących użytkować klasyczny telefon z klapką, ale przy zachowaniu najważniejszych obecnych standardów. myPhone Tango LTE korzysta z sieci 4G w tym z VoLTE i wspiera Dual SIM (dwie sztuki nanoSIM). Poza tym nie musicie używać innego ładującego kabelka i zasilacza niż do większości swoich pozostałych niewielkich elektronicznych urządzeń (no chyba, że macie iPhona), bo myPhone Tango LTE został wyposażony w złącze USB-C. A z racji energooszczędności podzespołów, bateria telefonu o pojemności 1400 mAh wystarczy nawet na 16 dni w trybie czuwania lub do 5 godzin ciągłych rozmów (w innym firmowym źródle podawane jest nawet 11 godzin rozmów).





Dwa ekrany, składana konstrukcja i możliwość odbierania lub kończenia połączeń ruchem klapki / Foto: myPhone



Mimo znacznego ustępowania smartfonom, nowy myPhone obsługuje pewne prostsze funkcje multimedialne. Chociażby wiadomości MMS, podstawowy cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości 2 mpx, radio FM (do jego działania nie trzeba podpinać słuchawek) czy Bluetooth 5.1. Dzięki temu ostatniemu standardowi łączności, myPhona Tango LTE można sparować z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi (na obudowie widać też gniazdo audio mini-jack). Wewnętrzna pamięć o pojemności 128 MB jest dostępna do rozbudowania kartami microSD (oficjalnie obsługuje warianty do 64 GB).



Prosta obsługa telefonu komórkowego z klapką jak za dawnych lat

Z właściwości myPhone Tango LTE bardziej kojarzonych z minionymi latami, można przede wszystkim wymienić budowę opartą o składaną klapkę. I to z dwoma wyświetlaczami. Wewnętrzny kolorowy ekran o przekątnej 2,4 cala i rozdzielczości 240 x 320 px jest uzupełniany przez mniejszy zewnętrzny 1,77 cala. Bez otwierania urządzenia można zobaczyć informacje chociażby na temat połączeń, godziny, wiadomości SMS. Jeśli chcemy odebrać lub zakończyć rozmowę, to nie musimy nawet naciskać żadnego guzika. Wystarczy staroszkolnie otworzyć lub zamknąć klapkę.





W myPhone Tango LTE znalazło się miejsce zarówno dla USB-C jak i gniazda słuchawkowego mini-jack audio / Foto: myPhone



Całość obsługuje się klasyczną klawiaturą z dodatkowymi przyciskami do nawigacji i skrótów dla kilku najważniejszych funkcji. Nie zabrakło nawet pewnego dodatku znanego bardziej z tak zwanych babciofonów. "Tango LTE posiada też funkcje przydatne w razie nagłych sytuacji zagrażających zdrowiu. Mowa o programowalny przycisku bezpieczeństwa SOS oraz przycisku ICE (ang. in case of emergency). Ten drugi po dłuższym wciśnięciu pozwala na wyświetlenie informacji o właścicielu telefonu, jego stanie zdrowia, grupie krwi czy osobach pierwszego kontaktu."



Tani i prosty telefon komórkowy w klasycznym wydaniu z klapką, czyli myPhone Tango LTE

Oczywiście myPhone Tango LTE nie zastąpi smartfonów, ale jeśli wolimy klasyczne rozwiązania lub potrzebujemy dodatkowego telefonu, to może bardzo dobrze sprawdzić się w takich rolach. Tym bardziej, że nie rezygnujemy z LTE czy USB-C. Urządzenie dostępne jest w czarno-srebrnej wersji kolorystycznej w sugerowanej cenie producenta wynoszącej 259 złotych.





