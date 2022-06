Na jesień może czekać nas zalew nowości od Apple. Co zobaczymy?

Będzie mnóstwo sprzętów.



Mark Gurman z Bloomberga donosi, iż w tym roku czeka nas prawdziwe zatrzęsienie związane z prezentacją nowych sprzętów przez Apple. Firma Tima Cooka przygotowuje się na jesienne wydarzenie, na którym pokaże nowe iPhone’y. To jednak nie koniec.



Na scenie mamy także zobaczyć m.in zegarki, tablety, słuchawki oraz odświeżoną przystawkę do telewizora Apple TV.



Apple w 2022 może pokazać mnóstwo nowości



W ostatnich tygodniach na konferencji WWDC Apple pokazało dwa nowe MacBooki z procesorami M2. To nie koniec nowości na ten rok. Na jesień, według Gurmana na scenie zobaczymy również cztery urządzenia z serii iPhone 14, zupełnie nowego iPada z segmentu “entry-level”, trzy zegarki Apple Watch, kilka komputerów Mac z nowymi procesorami oraz odświeżone słuchawki AirPods Pro. Nie zabraknie również kolejnej generacji głośnika HomePod oraz przystawki Apple TV ze znacznie lepszą specyfikacją względem poprzedniego modelu.











Czy można w to wszystko wierzyć? Mark Gurman ma bardzo dobrą reputację, a jego źródła znajdujące się bardzo blisko Apple często podają sprawdzone informacje. To na ten moment jednak plotki, tak więc warto mieć nieco przymrużone oko.





Jesteście podekscytowani?



Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na wrzesień.

Z drugiej strony - ilość nowości od Apple raczej nie dziwi. Doszliśmy do czasu, w którym firma z Cupertino musi odświeżyć niektóre ze swoich sprzętów. Wśród najbardziej ekscytujących nowości można wymienić nowe iPady Pro z procesorami M2 oraz nowego Apple Watcha SE z ulepszoną specyfikacją. Co ciekawe po raz kolejny pojawiają się plotki na temat inteligentnego zegarka od Apple w wersji “rugged” dla osób poszukujących bardziej wytrzymałego sprzętu.