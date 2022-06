Czy Twój smartfon jest eko? Sprawdź w Orange Eco Rating

Który smartfon jest najbardziej przyjazny środowisku?

Eco Rating - czy Twój smartfon jest eko?

Czy zwracacie uwagę na to, czy sprzęt który kupujecie jest "eko"? Coraz więcej korporacji stawia coraz mocniejszy nacisk na podejście mające na celu zmniejszenie wpływu wytworzenia produktów na środowisko. Czasem jest to zwykły greenwashing , innym razem są to realne działania. Firma Orange postanowiła w rok po zapowiedzi wprowadzić w swoim internetowym sklepie Eco Rating, czyli ujednolicony system oceny smartfonów w oparciu o wpływ ich wyprodukowania na środowisko.Eco Rating to standaryzowany system przyjęty przez pięciu europejskich operatorów: Orange, Deutsche Telekom, Telefónica, Telia Company i Vodafone. Każde z urządzeń analizowane jest pod kątem wpływu na środowisko procesu produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji telefonu komórkowego. Końcowa ocena w skali 0-100 prezentowana jest na karcie produktu.