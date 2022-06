Potężny superwydajny SSD w formie karty PCIe 4.0 z aż 64 TB pamięci i kosmiczną ceną

Najpojemniejsze w miarę powszechnie występujące na rynku konsumenckim nośniki SSD mają 4 TB miejsca na dane. Sporo mniej jest modeli 8 TB. Powyżej to już w zasadzie modele serwerowe do centrów danych albo ewentualnie moduły w formie kart rozszerzeń PCI-Express z wpiętymi kilkoma bardzo pojemnymi SSD PCIe. Do tej ostatniej kategorii, ale raczej i tak jako produkt kierowany do specjalistów, zalicza się nadchodzący Rocket 4 Plus Destroyer 2, który został kilka dni temu zaprezentowany przez firmę Sabrent. To producent skupiający się na pamięciach SSD i RAM oraz kartach pamięci (choć mają też np. związane z nimi akcesoria), który nie jest mocno popularny w Polsce, aczkolwiek część jego produktów spokojnie możemy nabyć w wybranych sklepach naszego kraju.



Sabrent zaprezentował Rocket 4 Plus Destroyer 2, czyli kartę RAID PCIe z własnymi nośnikami SSD

Monstrualna karta rozszerzeń Rocket 4 Plus Destroyer 2 jest następcą Rocket 4 Plus Destroyera. Opracowane przez Sabrent rozwiązanie wykorzystuje kartę RAID SSD7540 PCIe 4.0 x16 firmy HighPoint. Do zarządzania ośmioma nośnikami SSD PCIe 4.0 posłużył układ Broadcom PCIe 3.0 8 series PEX. Sama karta jest przystosowana do instalacji SSD M.2 PCIe o fizycznych rozmiarach 2260 lub 2280. Całość wpina się do gniazda PCI-Express 4.0 x16. Tak, chodzi o PCI-Express o pełnej szerokości jak dla typowej karty graficznej. Również z grafiką mogą kojarzyć się spore wymiary Rocket 4 Plus Destroyera 2 i to, że potrzebuje dodatkowego zasilania PCIe 6-pin.



Today Sabrent announces the Highest Performance, Highest Capacity Gen 4 speeds storage solution as the Rocket 4 Plus Destroyer 2. pic.twitter.com/58ilVtVdZG — Sabrent America (@Sabrent) June 24, 2022

Rocket 4 Plus Destroyer 2 obsługuje różne warianty macierzy RAID. W tym RAID 0 dla uzyskania maksymalnej wydajności czy RAID 10 w celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych danych. Podobno po jednokrotnej instalacji sterowników i konfiguracji RAID, Rocket 4 Plus Destroyer 2 będzie już pod kątem RAID przezroczysty dla systemu (do kolejnego przestawienia). To właśnie dzięki wbudowanemu sprzętowemu kontrolerowi RAID, który odciąża od tego zadania system operacyjny i procesor, podobnie jak np. układy RAID z płyt głównych, które konfigurujemy w BIOS lub UEFI.



Ogromna pojemność, zawrotna wydajność i cena, przez którą spadniecie z krzesła

Jakich pojemności i transferów możemy się spodziewać? Na załączonym zdjęciu widać zastosowanie ośmiu nośników Sabrent Rocket 4 Plus 8 TB, co daje aż 64 TB na dane (lub w praktyce mniej, jeśli jesteśmy zainteresowani inną macierzą niż RAID 0). Każdy SSD ma teoretyczną wydajność do 7000 MB/s dla odczytu i do 6000 MB/s przy zapisie. Według Tom’s Hardware, Rocket 4 Plus Destroyer 2 miałby przekraczać barierę 28000 MB/s. Prędkość jest naprawdę zawrotna, ale wymagane jest też odpowiednie chłodzenie. Nie widać tego na fotografii (jest wykonana po demontażu układu odprowadzającego ciepło), ale Sabrent chłodzi konstrukcję za pomocą w pełni aluminiowego radiatora, uzupełnionego termopadami i wentylatorami. Równie zawrotna jak pojemność i wydajność jest cena Rocket 4 Plus Destroyera 2. Wynosi aż 16 tysięcy dolarów, co daje w prostym przeliczeniu po obecnym kursie około 71,17 tysięcy złotych.





Rocket 4 Plus Destroyer 2 to prawdziwy potwór.