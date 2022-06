15 fajnych gadżetów z Shopee do 15 złotych

Co warto kupić na Shopee?

W czwartym artykule z serii o polecanych gadżetach z Shopee przyglądamy się propozycjom w cenie do 15 złotych. Tanie nie musi oznaczać kiepskie lub niezbyt funkcjonalne, a te produkty są tego dobrym przykładem.



Co warto kupić na Shopee? Jakie ciekawe rzeczy można znaleźć na Shopee? W dzisiejszym wpisie wyszukaliśmy siedemnaście propozycji gadżetów za cenę niższą niż 15 złotych. Uwaga: wiele produktów jest wysyłanych błyskawicznie z Polski, a wszystkie objęte są darmową dostawą. Ceny wszystkich możecie dodatkowo obniżyć za pomocą kuponów dostępnych na stronie Shopee.



1. Gumy Turbo - 100 sztuk za bezcen





Gdzie kupić gumy Turbo? Myślałeś, że nie ma ich już w sprzedaży? Błąd. Wystarczy wejść na Shopee. Zestaw 100 kultowych gum z obrazkami motoryzacyjnymi kupisz w cenie zaledwie 15 złotych.



Cena: ok. 15 złotych



2. Mystery Box - artykuły niespodzianki dla domu

Lubisz niespodzianki? Lubisz być zaskakiwany? Za niecałe dziesięć złotych sprawisz sobie paczkę niespodziankę z produktami z kategorii "artykuły dla domu". Jeżeli dobrze poszukasz znajdziesz podobne oferty w innych kategoriach.



Cena: ok. 10 złotych



3. Łańcuch LED z pilotem - 10 metrów długości

Oto naprawdę długi łańcuch LED do użytku wewnętrznego. Zasilany za pomocą baterii świeci ładnym, ciepłym światłem. Tryb iluminacji zmienia się za pomocą pilota.



Cena: ok. 15 złotych



4. Breloki dla przyjaciół lub dla par - jak z LEGO

Pomysłowe wisiorki dla zakochanych lub przyjaciół. Dwa klocki przypominające LEGO można złożyć w serduszko.



Cena: ok. 5 złotych



5. Uniwersalny uchwyt ścienny na szczoteczkę do zębów

Po co wkładać elektryczne szczoteczki do zębów do kubka, skoro można kupić niedrogi, estetyczny uchwyt na szczoteczki, mocowany do ściany lub lustra?



Cena: ok. 7 złotych



6. Wygodna wyciskarka do pasty do zębów - i nie tylko

Pozostając w temacie higieny jamy ustnej... zastanawiałeś się kiedyś nad tym, ile pasty do zębów marnujesz, nie wyciskając jej resztek z tubki? Wyciśnięcie pasty lub dowolnej innej substancji z w zasadzie dowolnej tubki będzie łatwiejsze z tym gadżetem.



Cena: ok. 4 złote



7. Opaski na rzep do upinania przewodów

Nastały wakacje. Nie zasłaniaj się brakiem czasu i zrób w końcu porządek z kablami w całym domu. Estetycznie upniesz je za pomocą takich oto opasek na rzep. W tej ofercie wariant długi na metr (do przycięcia) i szeroki na 1,5 centymetra.



Cena: ok. 4 złote



8. Maskotki z Minecraft - różne wzory

Ty lub Twoje dziecko lubicie grę Minecraft? Niezłym pomysłem na prezent dla pociechy lub samego siebie jest ładna maskotka związaną z tą ponadczasową produkcją.



Cena: ok. 12 złotych



9. Gąbka do szorowania uporczywego brudu lub rdzy

Te gąbki usuwają nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Jeżeli szukasz czegoś, co usunie brud z garnków, właśnie znalazłeś odpowiednie rozwiązanie.



Cena: ok. 3 złote



10. Karta EDC multitool

Przyrząd EDC za 2 złote? Na Shopee to możliwe. Ta karta mieści się w portfelu i przyda Ci się w wielu różnych sytuacjach. Posłuży między innymi jako nóż, otwieracz do butelek, konserw oraz piłka do drewna.



Cena: ok. 2 złote



11. Przewód USB-C 5A

Ładny kabel USB-C 5A w dobrej cenie. Do wyboru dwie różne długości. Jeżeli ten Ci nie odpowiada, przejrzyj inne oferty. Do wyboru również te z końcówką Lightning.



Cena: ok. 10 złotych



12. Tanie komputerowe słuchawki z mikrofonem

Nie każdy chce wydawać 300 złotych lub nawet 100 złotych na słuchawki komputerowe. Te kosztują tylko 15 złotych i po prostu działają. Mają nawet mikrofon.



Cena: ok. 14 złotych



13. Adapter USB-C do jack 3.5 mm Baseus

Jedno z przydatniejszych akcesoriów do smartfonów: przejściówka audio ze złącza USB-C do jacka 3.5 mm. Dzięki niej podłączysz nowoczesny telefon do złącza AUX w samochodzie.



Cena: ok. 15 złotych



14. Latarka czołowa LED 4w1 z magnesem

