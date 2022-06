Nothing Phone 1 tylko dla nielicznych. Przedsprzedaż tylko z zaproszeniem

Kupisz tylko z zaproszeniem

System rezerwacji szansy na zakup

Źródło: Nothing

Do przedsprzedaży jest jeszcze trochę czasu

Nie da się ukryć, że nadchodzący Nothing Phone 1 budzi spore emocje i to jednakowo te pozytywne, jak i negatywne. Pewne jest zatem, że zrobił już wokół siebie spory szum, a przecież nie zadebiutował jeszcze oficjalnie. Teraz docierają do nas wieści odnośnie systemu przedsprzedaży, w której udział wezmą tylko wybrańcy.Jak wynika z informacji przekazanych przez współzałożyciela marki OnePlus, opracowany został specjalny program, w ramach którego tylko nieliczni będą mogli zakupić smartfon Nothing Phone 1 zaraz po starcie przedsprzedaży.Smartfon ma być po prostu dostępny tylko na zaproszenie na początku sprzedaży. Jeśli więc macie ochotę kupić jeden ze smartfonów, potrzebne jest ekskluzywne zaproszenie. Jak je pozyskać i zyskać szansę na zakup Nothing Phone 1?Przede wszystkim trzeba być członkiem społeczności Nothing, a następnie odebrać kod (będzie rozsyłany 25 czerwca), który według producenta da szansę na zakup w ramach oferty przedsprzedażowej. Da szansę, nie oznacza, że każdy członek społeczności dokona zakupu, gdyż ilość egzemplarzy smartfona ma być mocno ograniczona. Będzie to zatem sprzęt ekskluzywny. Otrzymany kod będzie można wykorzystać tylko przez ograniczony czas (straci ważność po 48 godzinach).To jeszcze nie koniec warunków, jakie trzeba spełnić, aby dostać się do grona szczęśliwców. Okazuje się bowiem, że trzeba jeszcze wpłacić zaliczkę bezzwrotną w wysokości około 20 euro, która pozwoli uzyskać przedpremierową przepustkę. Innymi słowy, trzeba zapłacić haracz, aby dostać się na listę oczekujących na zakup Nothing Phone 1.Aby odzyskać zwrot 20 euro, trzeba dokonać zakupu, a wtedy firma w geście dobrej woli da Wam 20 euro na zakup akcesoriów.Start oficjalnej przedsprzedaży zaplanowano na 12 lipca tego roku, aczkolwiek nie jest jasne, czy wtedy też będą ograniczenia w dostępności. Pewne jest jednak, że zdobycie być może jednego z pierwszych smartfonów z tej serii jest dość skomplikowane.Źródło: Nothing / fot. tyt. Nothing