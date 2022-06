ASUS ROG Phone 6 zapowiada się genialnie. Specyfikacja i cena w sieci

Gaming na najwyższym poziomie

Wydajność na bardzo wysokim poziomie

Źródło: ASUS

Reszta specyfikacji jest typowa dla flagowca

Cena i dostępność

ASUS ROG Phone 6, a zatem ganingowy smartfon tajwańskiego koncernu ma zadebiutować globalnie już na początku przyszłego miesiąca. Zanim to jednak nastąpi musi przejść szereg testów, a jednym z nich, w którym został właśnie zauważony jest GeekBench, dzięki czemu układ SoC i ilość pamięci RAM nie jest dla nas tajemnicą.Już wcześniej ASUS ROG Phone 6 został dostrzeżony w chińskim urzędzie certyfikacyjnym TENAA, ujawniając przy tym część swojej specyfikacji, ale obecność w popularnej aplikacji benchmarkowej GeekBench , potwierdza definitywnie wykorzystany układ SoC, jak również ilość pamięci RAM w najpotężniejszym modelu system operacyjny. Czego zatem można się spodziewać?Jak na smartfon do gier przystało, za wydajność w nadchodzącym ASUS ROG Phone 6 odpowiadać ma ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,19 GHz. SoC zawiera również procesor graficzny Adreno 730, potwierdzając, że jest to rzeczywiście nowy chipset Snapdragon 8+ Gen 1 produkowany w 4nm procesie opracowanym przez TSMC. Poza tym potwierdzone zostało, że ​​urządzenie ma 16 GB pamięci RAM i działa na systemie opartym na Androidzie 12.Przechodząc do wyników benchmarków, smartfon notuje 1323 punkty w teście jednordzeniowym i 4238 punktów w teście wielordzeniowym Geekbench 5. Niestety to tyle, jeśli chodzi o wieści z powyższej aplikacji, ale resztę szczegółów dotyczących gamingowego smartfona marki ASUS zostało ujawnionych przez TENAA, a także jednego z użytkowników serwisu społecznościowego.ASUS ROG Phone 6 będzie mógł pochwalić się 6,78-calowym, płaskim ekranem o proporcjach 20:0 i rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli) wykonanym w technologii AMOLED. Mocnym akcentem ekranu jest wysoka częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, która zapewni bardzo płynne efekty wizualne. Niestety, nie jest jasne, czy obecne będzie VRR (adaptacyjna częstotliwość odświeżania.Energię ma dostarczy akumulator o pojemności prawie 6000 mAh, co z pewnością przełoży się na niezły czas pracy na pojedynczym ładowaniu, ale tylko podczas normalnego użytkowania, gdyż zapewne po włączeniu wszystkich bajerów związanych stricte z gamingiem nie uzyskacie więcej, niż 4 godziny na włączonym ekranie. Odzyskiwanie energii ma odbywać się poprzez zasilacz sieciowy o mocy 65 W.Jeśli chodzi o optykę, urządzenie ma być wyposażone w 64-megapikselowy aparat główny. Poza tym możemy spodziewać się, że smartfon zaoferuje podwójne głośniki stereo, komorę chłodzącą VC i wiele innych.Najnowszy gamingowy smartfon marki ASUS ma zadebiutować oficjalnie 5 lipca tego roku, a jego cena ma zostać ustalona na 799 euro, co po przeliczeniu daje około 3750 złotych. Dużo? Niekoniecznie mając na uwadze fakt, że będzie to smartfon z najnowszym układem SoC na pokładzie, a także z ekranem o bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania.ASUS ROG Phone 6 sprzedawany będzie w trzech wariantach, które różnic będą się od siebie pamięcią RAM i tą przeznaczoną na dane. Niemniej każdy z nich otrzyma pamięć typu LPDDR5 i UFS 3.1.Źródło: gizmochina / fot. tyt. ASUS