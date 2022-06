Specyfikacja kart NVIDIA GeForce RTX 4000 w sieci. Ważna zmiana

Idzie nowe.

NVIDIA GeForce RTX 4000 - specyfikacja kart graficznych

Some updates.

RTX 4090, AD102-300, 16384FP32, 384bit 21Gbps 24G GDDR6X,

RTX 4080, AD103-300, 10240FP32, 256bit (?18Gbps 16G GDDR6?),

RTX 4070, AD104-275, 7168FP32, 160bit 18Gbps GDDR6 10G.

And DO NOT expect a lower MSRP. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 23, 2022

OK, let's do a new summary.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2x3090.

I am disappointed with RDNA3.

That's all. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

Premiera NVIDIA GeForce RTX 4000

Dziś w sieci widziałem RTX 3070 Ti w cenie poniżej 3000 złotych. NVIDIA GeForce RTX 3080 można nabyć dosłownie za pół ceny Ceny kart graficznych spadają , ale opłacalność zakupu urządzeń z serii GeForce RTX 3000 wcale nie jest taka oczywista. Znajdujemy się w przededniu premiery układów GeForce RTX 4000, które prawdopodobnie przyniosą kolejny znaczący skok wydajnościowy. Poznaliśmy właśnie nowe szczegóły na ich temat, nieoficjalnie.W Internecie ukazały się nowe doniesienia na temat kart graficznych z rodziny GeForce RTX 4000. W grudniu ubiegłego roku gruchnęła wiadomość, że GeForce RTX 4000 mają być niemal trzykrotnie wydajniejsze od serii RTX 3000. Później dowiedzieliśmy się, że będzie to miało swoją cenę. Konstrukcje NVIDIA GeForce RTX 4000 mają być szalenie prądożerne . Najnowsze pogłoski w pewnym stopniu potwierdzają te plotki.Znany leakster informacji z obozu NVIDIA o pseudonimie kopite7kimi podzielił się na Twitterze swoją wiedzą na temat nadchodzących kart graficznych NVIDIA. Okazuje się, że RTX 4000 będzie nawet lepszy niż przypuszczano. Powinien otrzymać 16384 rdzeni CUDA (zamiast 16128), oraz 128 SM (zamiast 126 SM). Pełny AD102 z 144 SM najpewniej trafi do kart TITAN lub RTX 4090 Ti.Flagowa konstrukcja serii GeForce RTX 4000 to także 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps oraz TDP sięgające 450 W - mniejsze, niż sugerowano do tej pory. Wydajność GeForce RTX 4090 może przewyższać wydajność GeForce RTX 3090 nawet dwukrotnie, oczywiście w określonych zastosowaniach.Kolejną z nowości jest GeForce RTX 4080 z GPU AD103-300, 10240 rdzeniami CUDA (18% więcej niż w RTX 3080) i 80 SM. Można tu liczyć na 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps i TDP wynoszące ok. 420 W.W przypadku GeForce RTX 4070 mowa o GPU AD104-275, 10 GB pamięci GDDR6 18 Gbps, 7168 rdzeniach CUDA (21% więcej niż w RTX 3070) i 56 SM. Układ ma cechować TDP sięgające 300 W.Jak widać, względem poprzedników TDP rośnie w każdym przypadku o ok. 100 W.Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 zadebiutują na przełomie września i października bieżącego roku. Na premierę NVIDIA GeForce RTX 4060 i tańszych układów należało będzie poczekać do przyszłego roku.Źródło: Videocardz, Twitter