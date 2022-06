Oukitel WP19 już jest! Pancerny smartfon debiutuje w okazyjnej cenie

Już dostępny na platformie AliExpress.

Debiutujący dzisiaj Oukitel WP19 to pancerny smartfon z potężną baterią i aparatem noktowizyjnym. Z okazji premiery na platformie AliExpress, urządzenie można kupić w promocyjnej cenie 1299,81 ($285.36)! Akcja promocyjna potrwa do 1 lipca.Producent wyposażył WP19 w 6,78-calowy wyświetlacz FHD+ (2460 x 1080) o proporcjach 20,5:9. Urządzenie działa na systemie Android 12 i napędzane jest przez procesor MediaTek Helio G95. Układ wspierany jest przez 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci masowej. Jak przystało na pancerny telefon, WP19 jest odporny na wodę, kurz oraz wstrząsy (oraz).Oukitel WP19 to też całkiem porządny zestaw aparatów. Producent wyposażył telefon w obiektyw, kamerkę noktowizyjnąoraz „oczko” 2 Mpix do zdjęć makro. Cztery umieszczone na tyle emitery IR pozwalają na robienie wyraźnych zdjęć nawet w ciemności. Dzięki temu Okitel WP19 robi dobre zdjęcia w dzień jak i w nocy.Nie sposób również nie wspomnieć o baterii. Ogniwo o pojemnościzapewnia do 36 godzin odtwarzania materiałów wideo, 123 godziny słuchania muzyki i nawet do 2252 godzin w trybie czuwania. Dzięki wsparciu dla technologii, WP19 naładujemy od 0% do 80% w ciągu trzech godzin.Z okazji premiery, Outkitel WP19 jest obecnie dostępny za jedyne. Ofertę znajdziemy na platformie AliExpress i będzie ona aktualna do 1 lipca.Źródło: Oukitel