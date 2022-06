MediaTek Dimensity 9000+ robi wrażenie. To silny konkurent dla Samsunga i Qualcomma

Potężny SoC stał się jeszcze lepszy.

Nieco wyższa wydajność CPU i GPU względem podstawowego modelu







Źródło: MediaTek

Kluczowe cechy MediaTek Dimensity 9000+

Imagiq 790: 18-bitowy HDR-ISP obsługujący 320MP, a także jednoczesne nagrywanie wideo HDR z potrójnym aparatem 18-bitowym. Obsługuje również redukcję szumów 4K HDR Video+ AI, która zapewnia najwyższą jakość w ekstremalnie słabych warunkach oświetleniowych



Modem 3GPP Release-16 5G: Zintegrowany modem 5G wzmacnia wydajność łącza poniżej 6 GHz do 7 Gb/s przy użyciu agregacji nośnej 3CC (300 MHz) i obsługuje wzmocnienie R16 UL. Dimensity 9000+ integruje również obsługę 5G/4G Dual SIM Dual Active i pakiet ulepszeń oszczędzania energii 5G UltraSave 2.0 firmy MediaTek w celu zwiększenia wydajności



MediaTek MiraVision 790 optymalizuje wydajność energetyczną dzięki technologii MediaTek Intelligent Display Sync 2.0. Co więcej, najnowsza technologia Wi-Fi Display firmy MediaTek może obsługiwać wideo w rozdzielczości do 4K60fps HDR10+



Wi-Fi 6E, nowy GNSS z Beidou III-B1C i nowy Bluetooth 5.3.

MediaTek zapowiedział odświeżenie flagowego układu SoC MediaTek Dimensity 9000, który już w nadchodzącym kwartale zadebiutuje w pierwszych smartfonach wysokiej klasy. Najnowszy MediaTek Dimensity 9000+ nie jest układem, którym z pewnością tajwańska firma na nowo wymyśliła koło, ale pozwoli zwiększyć wydajność i obsłużyć lepsze podzespoły.MediaTek Dimensity 9000 w wariancie Plus ma za zadanie jeszcze bardziej zwiększyć prędkość i wrażenia z usług ISP, jednocześnie zapewniając przyszłościowe zaplecze komunikacyjne. Firma udostępniła właśnie więcej szczegółów na temat tego, czego można się spodziewać po najnowszym flagowym procesorze MediaTek.MediaTek nie zdecydował się na radykalne zmiany w Dimensity 9000+ w odniesieniu do MediaTek Dimensity 9000, aczkolwiek to nie powinno nikogo dziwić. Wszak jest to tylko model z plusem, a zatem mający być po prostu lepszym, ale nie przełomowym. Dlatego też, jak wynika z informacji przekazanych przez producenta, zapewnia 5% wzrost wydajności procesora, a procesor graficzny ARM Mali-G710 MC10 może pochwalić się 10% wzrostem wydajności. To w zupełności wystarczające wartości, które jednak niekoniecznie będą widoczne podczas codzienego użytkowania. To jednak dziwić nie powinno, gdyż mocy obliczeniowej ten układ ma tyle, że nie zostanie ona i tak w całości wykorzystana.Najnowszy Dimensity 9000+ nadal jest wykonywany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC i składa się z 8-rdzeniowego procesora (1x [email protected] ,2 GHz + 3x ARM [email protected] ,85 GHz + 4x ARM [email protected] ,8 GHz), a także układu graficznego ARM Mali-G710 MC10, który jest w stanie obsługiwać wyświetlacze o częstotliwości odświeżania do 180 Hz, aczkolwiek w rozdzielczości FHD+ lub QHD+ z częstotliwością 144 Hz.Do tego najnowszy MediaTek współpracuje z pamięcią RAM typu LPDDR5X, jak również pamięcią masową UFS 3.1, co akurat nie powinno dziwić, gdyż jest to układ zarezerwowany dla flagowców. Potwierdza to zresztą wsparcie dla aparatów o rozdzielczości do 320 MP i nagrywanie wideo 4K przy 60 klatkach na sekundę w jakości HDR10+.Źródło: MediaTek / fot. tyt. MediaTek