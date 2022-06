iPhone 13 najlepiej sprzedającym się telefonem na świecie. Jak oni to robią?

Apple w formie.

fot. Counterpoint Research



Czasem (nawet jako fana Apple) zastanawia nie to, jak Amerykanie sprawiają, że co roku ich podstawowy model smartfona sprzedaje się tak dobrze. iPhone odpowiada za ponad połowę sprzedaży w Cupertino i te statystyki raczej się nie zmienią. Wszystko to nawet pomimo kosmetycznych zmian oraz braku rewolucyjnych nowości.



Inni producenci zdecydowanie mogą pozazdrościć Apple takiej sprzedaży.



Mam rację?



Warto zwrócić uwagę na liczbę smartfonów z obsługą 5G, które znalazły się w zestawieniu przygotowanym przez Counterpoint Research. To absolutny rekord. Na dziesięć pozycji aż siedem modeli wspiera sieci bezprzewodowe nowej generacji. Dostęp do 5G stał się już swoistym standardem we flagowych urządzeniach. Obecność tego typu modemów rośnie także w modelach z niższych półek cenowych.