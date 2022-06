Huawei wprowadza składany smartfon Mate Xs 2 i słuchawki FreeBuds Pro 2

Huawei prezentuje Mate Xs 2 podczas wydarzenia w Stambule / foto. wł.

Mate Xs 2 - składany smartfon od Huawei

Huawei Mate Xs 2

Ekran w Mate Xs 2 / foto. wł.

Huawei nova Y70 i nova 90

Huawei Freebuds Pro 2 - słuchawki TWS z Hi-Res Dual Sound System

Pomimo dotkliwych amerykańskich sankcji, Huawei nie zamierza zostać w tyle na rynku smartfonów. Dodowem na to jest najnowszy Huawei Mate Xs 2 - flagowy składany smartfon o lekkiej i smukłej obudowie.Smartfon wyposażony jest w szereg flagowych cech, takich jak aparat 50MP True-Chroma, który wykorzystuje optykę Huawei XD Optics. Nowe urządzenie oferuje również pojemną baterię o pojemności 4600mAh, z szybkim ładowaniem 66W Huawei SuperCharge.W przeciwieństwie do Samsunga, tutaj ekran główny znajduje się na zewnątrz. Jest to 7.8-calowy panel OLED z odświeżaniem 120 Hz pracujący w rozdzielczości 2480×2200 pikseli. Cała obudowa waży 255 gramów, a konstrukcja obejmuje nowy, podwójnie obrotowy zawias skrzydełkowy Falcon.Cały interfejs dostosowany jest oczywiście do składanego ekranu, a ikony i animowane motywy dostosowują się do tego, jak używany jest smartfon.Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 888 4G (niestety Huawei nie może stosować nowszego chipsetu ze względu na amerykańskie sankcje), jest też grafika Adreno 660, 8 GB RAM + 512 GB ROM, a oprogramowanie to EMUI 12.Mate Xs 2 będzie dostępny w przedsprzedaży od 23 czerwca do 10 lipca 2022 r. z zegarkiem Huawei WATCH GT 3 Pro (46mm) Sport za 1 zł. Sprzedaż regularna rusza 11 lipca, a sugerowana cena detaliczna toMate Xs 2 to nie jedyna nowość na rynku smartfonów. Podczas wydarzenia Huawei zaprezentował również nowe smartfony ze średniej półki cenowej – nova Y70 i nova Y90.Wersja Y70 wyróżnia się potężną baterią 6000mAh, która według producenta wymaga ładowania tylko dwa razy w tygodniu, natomiast nova Y90 ładuje się do 50% w zaledwie 30 minut dzięki ładowaniu mocą 40W w technologii Huawei SuperCharge.Oba urządzenia zapewniają komfort użytkowania i wciągającą rozrywkę dzięki dużym wyświetlaczom - nova Y90 posiada 6,7-calowy wyświetlacz Huawei Edgeless FullView Display i ultrawąskie ramki, a nova Y70 – 6,75-calowy wyświetlacz Huawei FullView Display.Polska cena nowych smartfonów nie została jeszcze ogłoszona.W kategorii sprzętów audio, Huawei zaprezentował urządzenie, które zadowoli wszystkich fanów muzyki i głosu – model FreeBuds Pro 2. Nowe słuchawki dokanałowe wyróżniają się wysoką jakością dźwięku, osiągniętą dzięki Dual Sound System – dwóm, zintegrowanym przetwornikom cyfrowo-analogowym (DAC) oraz przetwornikowi dynamicznemu z zaawansowaną technologią cyfrowej kontroli częstotliwości, opartemu na czterech magnesach. Zestaw ten, w połączeniu z kodekiem LDAC High-Resolution, pozwala Huawei FreeBuds Pro 2 rozróżniać wysokie i niskie częstotliwości, zapewniając najczystszą jakość dźwięku.Jako pierwsze słuchawki typu TWS wyposażone zostały w system eliminacji hałasu otoczenia wykorzystujący trzy mikrofony. Umożliwia to o 15% skuteczniejsze redukowanie hałasu w porównaniu z poprzednim modelem, który i tak był już w tym wyjątkowo skuteczny. W niektórych scenariuszach można osiągnąć maksymalną głębokość redukcji szumów na poziomie do 47 dB.Huawei FreeBuds Pro 2 posiadają też trzy dynamiczne algorytmy optymalizacji parametrów akustycznych, które są w stanie wykryć zmiany głośności, różnice w budowie kanału słuchowego oraz zmiany w warunkach noszenia – to wszystko w czasie rzeczywistym. Nowe słuchawki wspierają również rozwiązanie Huawei All-Scenario Seamless AI Life, umożliwiając prostą łączność z każdym smartfonowym systemem operacyjnym i doskonałą użyteczność we wszystkich codziennych sytuacjach.Słuchawki FreeBuds Pro 2 dostępne będą w przedsprzedaży od 23 czerwca do 17 lipca 2022 r. z opaską Huawei Band 7 oraz zniżką o wartości 100 zł. Sprzedaż regularna rusza 18 lipca, a sugerowana cena detaliczna to