Huawei zaprezentował MateBooka D 16 i MateBooka 16s - wydajne laptopy do pracy, nauki i zabawy

MateBook D 16 - teraz z pełną klawiaturą

Huawei MateBook 16s - smukły i lekki

Huawei wprowadza nowe laptopy z 16-calowymi ekranami FullView. Według producenta, MateBook D 16 oraz MateBook 16s zaoferują większą elastyczność podczas pracy hybrydowej oraz zapewnią wygodną przestrzeń do wielogodzinnej rozrywki. Urządzenia napędzane są przez procesory Intel Core 12 generacji z serii H, dwukanałową pamięć RAM i szybkie dyski SSD.Huawei MateBook D 16, którego już testujemy w naszej redakcji czerpie charakterystyczną estetykę ze swojego poprzednika, na pokładzie znajdziemy wydajne procesory Intel Core serii H 12. generacji (w zależności od wersji i7-12700H, i5-12500H lub i5-12450H) o mocy TDP do 40W.W komputerze zastosowano anteny Huawei Metaline, za sprawą których laptop ma sprawniej i stabilniej łączyć się z sieciami Wi-Fi.Do dyspozycji otrzymujemy złącza 2 x USB3.2 Gen1, 2 x USB-C, HDMI 2.0 (4k60Hz) oraz 3.5mm Audio jack. Do komputera dołączona jest smukła ładowarka 65W HUAWEI SuperCharge, to rzadkość w komputerach tej klasy. Dodatkowo, komputer ładowany jest za pomocą USB-C, a zasilacz możemy wykorzystać do ładowania innych urządzeń, jak smartfony czy tablety.16-calowy ekran FullView o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli w MateBooku D 16 zajmuje aż 90% frontu urządzenia po jego otwarciu. Proporcje 16:10 dają dużą powierzchnię roboczą, panel oferuje 100% pokrycia przestrzeni barw sRGB, a jasność wynosi do 300 nitów. Dzięki zaimplementowanemu na poziomie sprzętowym ograniczeniu niebieskiego światła, wyświetlacz otrzymał certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light. W złagodzeniu zmęczenia oczu pomaga też przyciemnianie ekranu poprzez obniżenie napięcia.MateBook D 16 cechuje 1,5-milimetrowy skok klawiszy z tzw. „miękkim lądowaniem”, co ułatwia pisanie. Nowa, wydzielona klawiatura numeryczna umożliwia użytkownikom bardziej efektywną pracę z danymi a dodatkowe fizyczne klawisze skrótów pozwalają na bezpośredni dostęp do często używanych funkcji, zwiększając produktywność. Co ważne, w komputerze znajdziemy teraz blok numeryczny. Na uwagę zasługuje też nowa kamera 2MP Wide-Angle AI 1080p umieszczona w ramce nad ekranem. Komputer waży 1.71 kg i jest to niezły wynik, jak na sprzęt z tak dużym ekranem.Huawei MateBook D 16 dostępny będzie w przedsprzedażyz kodem rabatowym o wartości 700 zł. Ograniczona czasowo promocja dostępna będzie online w sklepie Huawei.pl oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik. Po zakończeniu promocji model też dostępny będzie także w sklepach operatorów sieci Orange oraz Plus.Sprzedaż regularna rusza od 25 lipca, a sugerowana cena detaliczna toza wersję z procesorem i5 i 8 GB pamięci RAM,za wersję i5/16 GB orazza wersję i7/16 GB.Chiński producent zaprezentował dziś też Huawei MateBook 16s i podkreśla, że jest to laptop stworzony dla profesjonalistów, twórców i wszystkich, którzy w swoim codziennym kompanie poszukują niekończącego się zapasu mocy i bezkompromisowej lekkości działania w każdych okolicznościach.Ekran w MateBooku 16s kontynuuje klasyczne wzornictwo Huawei i za sprawą czterech jeszcze węższych ramek o szerokości 5.2mm-7.3mm. W połączeniu z jeszcze bardziej efektywnym proporcjom 3:2 pozwala to na maksymalne wykorzystanie przestrzeni laptopa. Ekran ten zapewnia najbardziej komfortowe doznania wzrokowe. Dzieje się to za sprawą matrycy pokrywającej 100% palety kolorów sRGB, o wysokiej rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli.Sercem MateBooka 16s jest procesor i7-12700H, działający z maksymalną mocą 60W. Wykorzystuje wydajny układ graficzny Intel Iris Xe. Układ uzupełnia 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczony został dysk SSD o pojemności 1 TB.MateBook 16s został wyposażony w klawiaturę zaprojektowaną we współpracy z 2012 Lab. Jak twierdzi producent, efektem kolaboracji jest poprawienie zarówno skoku klawiszy, jak i ich wyczuwalności w dotyku.Nowy laptop wyróżnia się wyglądem klasy premium i korpusem wykonanym z metalu o wysokiej wytrzymałości. Jego wykończenie to stonowana kosmiczna szarość z teksturowaną powierzchnią uzyskaną w procesie piaskowania ceramicznego. Wszystko, co ma do zaoferowania, mieści się w obudowie o grubości 17,8 mm i wadze 1,99 kg.Huawei MateBook 16s dostępny będzie w przedsprzedaży od 23 czerwca do 24 lipca 2022 r. z monitorem. Ograniczona czasowo promocja dostępna będzie online w sklepie Huawei.pl oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik.Sprzedaż regularna rusza 25 lipca 2022 r., a sugerowana cena detaliczna za wersję z procesorem i7 i 16 GB pamięci RAM toPrezentowane urządzenia będą także dostępne w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz w sklepie Huawei.pl, w którym na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci dodatkowej obniżka za zapisanie się do newslettera, możliwości przedłużenia gwarancji o kolejny rok za jedynie 9,90 zł, możliwość dokupienia akcesoriów na promocyjnych warunkach, raty z RRSO 0%, czy też wreszcie program lojalnościowy oraz szybka dostawa.Źródło: Huawei