Szukasz nowej szczoteczki sonicznej? Teraz kupisz Oclean Endurance taniej

Imponująca ilość drgań na minutę.

Kup Oclean Endurance w okazyjnej cenie

OCLEANJUN27

Mamy dzisiaj dla Was przygotowaną ofertę na szczoteczkę Oclean Endurance. Korzystając z kodu zniżkowego będzie ją można kupić za trochę ponad 100 zł.Producent zastosował w szczoteczce silnik elektryczny Maglev dzięki czemu jest ona w stanie osiągnąć imponującą liczbę. Oclean Endurance usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż tradycyjne szczoteczki dzięki zastosowaniu włosia DuPont z wcięciem w kształcie litery W.Urządzenie jest także bardzo przyjazne dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę ze szczoteczkami sonicznymi. Przez pierwszy tydzień Oclean Endurance działa wby przyzwyczaić nasze zęby do szczotkowania. Jeżeli mamy już doświadczenie z tego typu szczoteczkami, możemy przełączyć urządzenie na tryb normalny poprzez chwilowe przytrzymanie palca na przycisku zmiany trybu.Tryby pracy szczoteczki zmieniamy za pomocą wyżej wymienionego przycisku. Możemy zmienić intensywność szczotkowania oraz jego długość. Dostępne są tryby 2, 3 i 4 minutowego mycia zębów. Sama szczoteczka spełnia normę wodoodporności IPX7 oraz oferują bardzo długi czas pracy na baterii –. Urządzenie ładujemy za pomocą USB-C, więc można wykorzystać np. laptopa by ją podładować.Jak już wspomnieliśmy, szczoteczkę soniczną Oclean Endurance będzie można zakupić w atrakcyjnej cenie wykorzystując kod rabatowy. Wystarczy w koszyku wpisać kodby zniżyć cenę do. Promocja dostępna będzie do 2 lipca.Źródło: AliExpress