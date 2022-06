POCO F4 i POCO X4 GT oficjalnie. Sprzęt dla miłośników wydajności i opłacalności

Ciekawe nowości ze stajni POCO.

POCO F4 to budżetowy flagowiec

POCO F4 - sprzedaż w Polsce

Szczegółowe informacje na temat specyfikacji POCO F4 i POCO X4 GT wyciekły do sieci już kilka dni temu, ale teraz mamy oficjalne potwierdzenie ze strony producenta. Smartfony zadebiutowały na globalnym rynku, znamy też szczegóły dotyczące cen i sprzedaży w Polsce.Jak informuje producent, POCO F4 wyposażony jest we flagowy chipset Snapdragon 870 i układ graficzny Adreno 650. Oczywiście nie jest to najmocniejszy Snapdragon na rynku, ale seria 8XX zobowiązuje. Chipset zbudowany jest w procesie 7 nm i obsługuje łączność 5G. Wysoka wydajność jest utrzymywana dzięki dużej komorze parowej o powierzchni 3 112 mm² i technologii LiquidCool 2.0. Pamięć LPDDR5 RAM i dysk UFS 3.1 umożliwiają szybszy dostęp do danych, dzięki czemu POCO F4 powinien dobrze sprawdzać się podczas wielozadaniowej pracy z wymagającymi aplikacjami.POCO F4 to jak dotąd najsmuklejszy model tej serii. Urządzenie może pochwalić się 6,67-calowym ekranem E4 AMOLED i wyświetlaczem DotDisplay o grubości 2,76 mm, jednym z najmniejszych w branży. Ekran ma częstotliwość odświeżania 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz. Dzięki jasności ekranu wynoszącej do 1300 nitów, POCO F4 sprawia, że każdy obraz będzie wyświetlany z idealnymi szczegółami i kontrastem. Podwójne głośniki, zgodne z Dolby Atmos z pewnością zadowolą miłośników konsumpcji multimediów na telefonie.Co ze zdjęciami? Potrójny zestaw tylnych aparatów w POCO F4 został wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS, w głównym aparacie o rozdzielczości 64 MP). Głównemu aparatowi o rozdzielczości 64 MP towarzyszy ultraszerokokątna kamera 8 MP i aparat makro 2 MP. Aparat w POCO F4 ma mnóstwo zabawnych i wygodnych funkcji, takich jak Panoramiczny tryb Selfie, tryb nocny, AI Skyscaping 4.0 i AI Erase 2.0. Rejestruje wideo w rozdzielczości 4K.POCO F4 jest wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh oraz funkcję szybkiego ładowania 67W, dzięki czemu naładowanie baterii do 100% zajmuje około 38 minut. Według Xiaomi, w pełni naładowana bateria zapewnia wytrzymałość do 10 godzin gry lub 21 godzin odtwarzania wideo albo 119 godzin odtwarzania muzyki.Producent przygotował ofertę przedsprzedażową - w okresie 23 czerwca (od godz. 15:00) – 30 czerwca (do godz. 23:59) cena obniżona będzie o 200 PLN, a klienci mogą liczyć dodatkowo na sześć miesięcy bezpłatnej wymiany ekranu. Ceny w okresie promocyjnym:

• 6 GB RAM +128 GB ROM – 1999 zł (cena regularna 2199 zł),

• 8 GB RAM + 256 GB ROM – 2199 zł (cena regularna 2399 zł).

POCO X4 GT - wydajność w dobrej cenie

Kolejnym zaprezentowanym dziś urządzeniem jest POCO X4 GT wyposażony w chipset MediaTek Dimensity 8100 (ten sam procesor znajdziemy w znacznie droższym realme GT NEO 3 150W ) i zaawansowany procesor TSMC (technologia produkcji 5 nm). Co ciekawe, POCO X4 GT ma pamięć LPDDR5 RAM i dysk UFS 3.1, dzięki czemu jest jednym z najszybszych urządzeń POCO pod względem pamięci RAM i pamięci masowej. System chłodzenia LiquidCool Technology 2.0 powinien utrzymywać układy w niskiej temperaturze i zachować płynną pracę.W smartfonie zastosowano wyświetlacz LCD z odświeżaniem 144 Hz o proporcjach 20,5:9. Zabieg ten ma sprawić, że urządzenie wygodnie leży w dłoni. Jak podkreśla producent, poziom temperatury barwowej wyświetlacza jest zależny od warunków oświetlenia zewnętrznego, co pozwala na komfortowe oglądanie. POCO X4 GT umożliwia sprzętową redukcję szkodliwego niebieskiego światła nawet o 30%. POCO X4 GT wyświetla miliard kolorów i obsługuje szeroką gamę kolorów DCI-P3, zapewniając ostrzejsze kontrasty i bogatsze szczegóły.Bateria nie będzie rozczarowaniem. Zastosowano tutaj ogniwo o pojemności 5080 mAh za pomocą ładowania 67 W. Według POCO, 100% pojemności baterii uzyskamy w zaledwie 46 minut. Po 6-minutowym ładowaniu mamy 25%, a po 30-minutowym do 85%. Technologia Middle Middle Tab (MMT) umożliwia granie przez ponad 90 minut po zaledwie 10 minutach ładowania.POCO X4 GT ma trzy tylne aparaty (64 MP - f/1.89, 1/1,72", 6P, 4-in-1 large pixel; 8 MP ultraszerokokątny - f/2.2; 2 MP makro - f/2.4 + przód 20 MP, f/2.45) i głośniki stereo Dolby Atmos. Wymiary urządzenia to: 163,2 x 74,29 x 8,87 (mm) przy masie na poziomie 200 gramów. Nie zabrakło istotnych standardów łączności, m. in. 5G, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC i podczerwień. POCO dodaje jeszcze jedną usługę posprzedażową do POCO F4 i POCO X4 GT – jednorazową, bezpłatną naprawę ekranu w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zakupu.