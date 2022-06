Lenovo zrobiło laptop bez ekranu. Naprawdę, sam zobacz

Oto Lenovo MOZI.



Od czasu do czasu świat nowych technologii lubi zaskakiwać odważnymi konceptami, które przeważnie nigdy później nie trafiają do sprzedaży. Polski supersamochód Arrinera Husarya, polski czołg



Lenovo MOZI to notebook bez ekranu

Laptop Lenovo MOZI został zwycięzcą Red Dot Design Award, dzięki czemu dowiedzieliśmy się o istnieniu jego konceptu. Jest to sprzęt o tyle niezwykły, że w przeciwieństwie do wszystkich innych notebooków... nie ma ekranu. Tak po prostu. Zamiast niego producent postanowił umieścić nad klawiaturą projektor, rzutujący obraz na ścianę lub specjalne tło.



Lenovo MOZI wyposażono w sześciorzędową podświetlaną klawiaturę wyspową typu TKL, czyli pozbawioną bloku numerycznego. Wygląda na to, że głębokość urządzenia jest dokładnie taka jak głębokość wysuwanej klawiatury, czyli ok. 12 centymetrów. Szerokość to z kolei 30 centymetrów.



