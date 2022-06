Nadchodzi Nokia X21 5G z optyką ZEISS i technologią PureView

To będzie dobry średniak

Specyfikacja Nokia X21 5G

Źródło: Phonearena

HMD Global, a zatem fińska firma produkująca smartfony pod legendarną marką Nokia, szykuje się do prezentacji nowego średniaka, który ma zachwycić nas możliwościami fotograficznymi z uwagi na wykorzystanie technologii PureView i oprogramowania ZEISS. Pod względem reszty podzespołów, będzie to bardzo poprawny smartfon klasy średniej. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej Nokia X21 5G.Nokia już dawno nie zaprezentowała dobrego średniaka, dlatego też cieszy fakt, że już niebawem powinno się to zmienić. Warto jednak mieć na uwadze, że Finowie mają dość specyficzne podejście do tematu dlatego też nawet jeśli specyfikacja będzie wystarczająca, to jednak pozostaje jeszcze kwestia designu, a niestety nowa Nokia wygląda bardzo słabiutko.Za moc obliczeniową w smartfonie Nokia X21 5G odpowiedzialny będzie SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który ostatnio zyskał na popularności i jest dość często stosowany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który ma współpracować z maksymalnie 8 GB pamięci RAM (standardowy wariant z 6 GB) i 256 GB pamięci wewnętrznej. W tańszym modelu będzie natomiast 128 GB pamięci na dane.Smartfon ma otrzymać również w 6,7-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, jednak mając na uwadze fakt, że to model ze średniej półki cenowej będzie raczej wykonany w technologii LCD IPS. Rozdzielczość to zapewne Full HD+ (2400 x 1080 pikseli). W przypadku selfie telefon będzie wyposażony w aparat osadzony centralnie w górnej części ekranu.Całkiem fajnie prezentujący się moduł aparatu obecny w poprzedniku zostanie teraz zastąpiony przez bardziej tradycyjne rozwiązanie, które niekoniecznie do mnie przemawia, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, że Nokia chce być bliżej konkurencji. Patrząc na specyfikację, można będzie liczyć na przyjemne dla oka obrazy rejestrowane 64-megapikselowym aparatem głównym. Do tego dochodzi jeszcze obiektyw 13 MP z szerokim polem widzenia, a także kamera dedykowania płytkiej głębi ostrości (czujnik ToF).Nie można jeszcze zapominać o oprogramowaniu opracowanym przez firmę ZEISS, które zapewne sprowadzać będzie się do dodatkowych trybów. Ponadto jest więcej, niż prawdopodobne, że niemiecka firma skalibrowała kolory, co możne oznaczać, że smartfon zatrzyma w kadrze bardziej naturalne barwy. Być może nawet udało się nawet zminimalizować różnicę w kolorystyce zdjęć z aparatu głównego i ultraszerokokątnego.Energię dostarczyć ma akumulator o pojemności 5000mAh, a po wyjęciu z pudełka smartfon będzie pracował pod kontrolą niemal czystego systemu Android 12.Jak zatem wskazuje domniemana specyfikacja techniczna, nadchodząca Nokia X21 5G będzie bardzo dobrze poprawiona względem poprzednika z ubiegłego roku zwłaszcza w kontekście wydajności i możliwości fotograficznych.Źródło: Phonearena / fot. tyt. Nokia