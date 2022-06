PCIe 7.0 wprowadzi komputery w nową erę. Wiemy kiedy

Przyszłość, która nadejdzie niebawem.

PCI Express - co to jest?

PCIe 7.0 - możliwości

Macie już komputer ze złączem PCIe 4.0 na płycie głównej? Nie macie, podobnie jak zdecydowana większość użytkowników komputerów stacjonarnych? No to słuchajcie, zabawna sprawa. O możliwościach nośników SSD M.2 PCIe 5.0 pisaliśmy już co najmniej kilkukrotnie, a specyfikację PCIe 6.0 omawiałem jeszcze w październiku 2021 roku. Oba te standardy wydają się już trochę passé, bo w mediach tematem numer jeden jest ostatnio standard PCIe 7.0. Wcale nie żartuję.No dobra, ale czym w zasadzie jest PCI Express? PCI Express (ang. Peripheral Component Interconnect Express) to połączenie Point-to-Point, pozwalające przesyłać dane z ogromną prędkością. Standard ten wykorzystuje się na przykład do instalowania kart rozszerzeń w płycie głównej, ot choćby kart graficznych, czy też szybkich nośników danych SSD M.2 PCIe. Standard opracowany przez firmy Compaq, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Intel i Microsoft pomiędzy generacjami różni się kodowaniem, transferem i przepustowością.Chociaż dopiero powoli wkraczamy w czasy generacji PCI Express 5.0 (PCIe Gen 5) - choć większość użytkowników pecetów nie doczekała się jeszcze sprzętu z PCIe 4.0 - PCI Special Interest Group (SIG) już tera patrzy w przyszłość. We wtorek podano, że w 2025 roku można spodziewać się finalizacji specyfikacji PCIe 7.0. Już teraz wiemy co nieco o nowym standardzie.PCI Express 7.0 kontynuuje rozwijany trend, podwajając przepustowość PCI Express 6.0 z 64 gigatransferów na sekundę (256 GB/s) do 128 gigatransferów na sekundę (512 GB/s), dwukierunkowo i przez interfejs x16. PCIe 7.0 będzie również wstecznie kompatybilny z poprzednimi generacjami tej technologii, zapewnił SIG. P