Przerobił klasyczną Nokię 1680 na miniaturowy komputer z Linuxem

W tym samym roku, kiedy otrzymaliśmy pierwszy smartfon na Androidzie, czyli HTC Dream znany szerzej jako T-Mobile G1 czy w Polsce Era G1, swoją premierę miała także klasyczna Nokia 1680. Telefon z innej epoki, kiedy smartfony dopiero nieśmiało raczkowały, zdecydowanie nie był urządzeniem mocno multimedialnym ani wybitnie wszechstronnym. Oferował głównie dzwonienie i wiadomości SMS z obsługą sieci 2G. Choć oczywiście także nieco więcej możliwości, zgodnie z typowymi słuchawkami Nokii z tego okresu. Mimo to bardzo daleko mu do obecnych smartfonów lub nawet bardzo prostych komputerów ARM na Linuxie.



Wygląda jak klasyczna Nokia 1680, ale to komputer na Linuxie z klawiaturą numeryczną T9

Wprawny elektronik posługujący się pseudonimem Reimu NotMoe, bardzo mocno przerobił starą Nokię 1680 na przenośny miniaturowy komputer. W zasadzie wymienił większość elektroniki, ale zostawił między innymi oryginalną obudowę i przyciski. Nowa płytka drukowana wykonana specjalnie do tego celu, ma jednordzeniowy procesor MIPS Ingenic X1000E o taktowaniu 1 GHz, 64 MB pamięci RAM, 32 MB pamięci NOR flash i 4 GB pamięci SLC NANdcry7hD flash.





Autorski projekt płytki PCB do projektu Notkia wykonany przez Reimu NotMoe / Foto: hackaday.io



Do tego oryginalny wyświetlacz TFT o rozdzielczości 128 x 160 pikseli został wymieniony na ekran IPS LCD o podwyższonej rozdzielczości 240 x 320 pikseli. Z racji tego, że ma przekątną wynoszącą 2 cale, nie mieści się do końca w otworze. W obecnych czasach zaledwie 2 cale przekątnej to niewiele, ale oryginalnie miejsca było na tyle mało, że widoczna jest tylko część matrycy dająca w praktyce wyłącznie 220 x 280 pikseli.



Przenośny minikomputer Notkia, a dla porównania w środku niezmodyfikowania Nokia 1680 / Foto: hackaday.io



Poza tym w urządzeniu nazwanym Notkia znajdziemy też port USB-C, aparat OV5640 5 mpx, syntezator dźwięku Yamaha MA-3 (z obsługą dzwonków), analogowy mikrofon MEMS, kartę AMPAK z WiFi 4 i BT 4.0 LE, moduł nadajnika-odbiornika LoRa Semtech SX126x, baterię BL-5C czy jeszcze nieuruchomiony GNSS do lokalizacji satelitarnej. Co ciekawe do obsługi używa się oryginalnej klawiatury numerycznej Nokii z T9.



Notkia jest naprawdę ciekawą przeróbką, ale brak jej podstawowej cechy telefonu komórkowego

Wszystko to pracuje pod kontrolą Linuxa. Twór nazwany przez swojego konstruktora jako Notkia, może być używany chociażby jako sprzęt do komunikacji bezprzewodowej, krótkofalówka czy bardzo prosty komputer w trybie terminalu. O dziwo działa nawet audio i podstawowe odtwarzanie multimediów, ale tylko w przypadku, jeśli podłączy się słuchawki Bluetooth lub adapter na USB-C.



Bad Apple on #Notkia with USB audio!

An Apple USB-C Audio jack works perfectly fine! pic.twitter.com/WfB3kfDquY — Yukino Song (@ClassicOldSong) June 1, 2022

Tak naprawdę Notkia nie ma tylko jeden cechy i to bardzo podstawowej dla swojego telefonicznego pierwowzoru. Modemu sieci komórkowej, który umożliwiałby połączenia telefoniczne lub po prostu mobilny dostęp do Internetu. Reimu NotMoe nie znalazł na tyle małego modułu 4G LTE, aby zdołał go zmieścić w obudowie z resztą elektroniki.



Notkia ma na prawej krawędzi blisko górnej części wyprowadzenie portu USB-C / Foto: hackaday.io



Jeśli jesteście dostatecznie dobrze zaznajomieni z elektroniką, to sami możecie stworzyć podobne urządzenie, dzięki udostępnionej dokumentacji. Można ją znaleźć na Hackerster w tym miejscu i pod tym linkiem na HackADay. Sam Reimu NotMoe planuje w przyszłości udostępnić jeszcze więcej zasobów na zasadach open source, a także rozważa oferowanie kiedyś zestawu do samodzielnego zmontowania swojej Notkii dla wszystkich zainteresowanych. Już teraz projekt zgłoszony do rozpatrzenia przez Crowd Supply, który jest serwisem crowdfundingowym dla sprzętu open source.



