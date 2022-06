Nie doczekał się Sony PS5 Slim. Zrobił własną pomniejszoną wersję chłodzoną cieczą

Większość z ostatnich konsol stacjonarnych po pewnym czasie otrzymywała odświeżone wersje o mniejszych gabarytach i z pewnymi innymi poprawkami (np. cichszy system chłodzenia). Jak na razie ani Microsoft ani Sony nie kwapią się z wydaniem Xboxa Series Slim lub PlayStation 5 Slim. Youtuber z kanału DIY Perks postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i przerobić PS5 na własną edycję slim.



Zminiaturyzował Sony PS5 Digital i wyprowadził chłodzenie cieczą, które mocno zbiło temperatury

Podstawą projektu była zwyczajna konsola Sony PlayStation 5 Digital, czyli nieco tańszy wariant bez czytnika płyt Blu-Ray. Matthew Perks najpierw rozebrał całe urządzenie i wyjął z niego płytę główną oraz zasilacz. Te dwa elementy finalnie otrzymały zupełnie nowe, bardzo ambitne obudowanie. Twórca postanowił na ogromny radiator, którym w zasadzie jest większość wykonanej z miedzi obudowy konsoli, chłodzenie wodne i zewnętrzny zasilacz. Poza tym cały blok chłodzenia wraz z zasilaniem i antenami, znajduje się w osobnej części z dala od głównego modułu konsoli. Jest z nim połączony trzema całkiem długimi przewodami, z czego dwa z nich tak naprawdę są rurkami obiegu płynu dla systemu chłodzenia cieczą.





Komponenty konsoli Sony PS5 Digital są teraz chłodzone także pasywnie przez miedziny radiator-obudowę / Foto: DIY Perks @ YouTube



Po pewnych perypetiach (pierwsza sztuka konsoli spaliła się z racji błędu po stronie zasilaczo-chłodnicy), w końcu udało się uruchomić sprzęt. Projekt jest naprawdę ambitny i Perks musiał stworzyć wiele elementów ręcznie lub dostosować istniejące elementy, a nie bazować na w pełni gotowych rozwiązaniach. Poza tym udało mu się ogromnie zbić temperatury względem oryginalnego wydania Sony PlayStation 5 Digital. Według jego danych, pierwotna edycja miała na głównym chipie 75 stopni Celsjusza, 94 stopnie Celsjusza na pamięci RAM i 71 stopni Celsjusza na sekcji VRM. Podczas gdy jego przeróbka odpowiednio 46/65 stopni Celsjusza, 52 stopnie Celsjusza i 44 stopnie Celsjusza. Naprawdę genialny wynik.





PS5 Slim w wykonaniu DIY Perks przeróbką bliską ideału? Aż tak dobrze na pewno nie jest

Jednak nie jest do końca różowo. Projekt był kosztowny, to nie parę dodatkowych złotówek dołożonych do kilku elementów poza samą konsolą. Cutomowy blok wodny z PC i wiele wentylatorów na chłodnicy, spora metalowa obudowa, a do tego przede wszystkim konieczność posiadania odpowiednich narzędzi i wiedzy oraz czas poświęcony na wykonanie niecodziennej adaptacji konsoli Sony PlayStation 5 Digital.



Biorąc pod uwagę także chłodnico-zasilacz, PS5 Digital Slim od DIY Perks, całościowo nie jest wcale taki slim / Foto: DIY Perks @ YouTube



Sama konstrukcja też nie jest w pełni slimem. Przynajmniej rozumiejąc klasycznie ten termin. W końcu nigdy nie widzieliśmy zewnętrznego modułu zasilająco-chłodzącego. Bez niego, to co widzimy jest naprawdę cienkie (nieco poniżej 2 cm) i ma o wiele mniejsze wymiary niż potężna konsola PlayStation 5 czy PlayStation 5 Digital. Jednak nie można zapominać o wielkiej chłodnicy z zasilaczem. Matthew z założenia mówi o umiejscowieniu jej gdzieś na ścianie za stolikiem z telewizorem, ale mimo wszystko mamy pewnego rodzaju sztuczkę, a nie realne zmniejszenie konsoli jako całości. Ciekawe czy Sony wprowadzi pomniejszoną edycję PS5. A jeśli tak, to jak daleko japońscy inżynierowie posuną się w miniaturyzacji.





Źródło i foto: DIY Perks @ YouTube / własne

Temperatury biją na głowę oryginał.