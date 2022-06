Apple może zmienić jedną rzecz w iPhonie 14 Pro. I bardzo na to czekam

Wszyscy wiemy, że się da.

Apple iPhone 14 Pro z większą baterią





Apple przygotowuje się obecnie do. Niektóre przecieki wskazują na to, że amerykańska firma może mieć na początku chwilowe problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania - ze względu na problemy z łańcuchami dostaw oraz sytuacją związaną z COVID-19 na terenie Chin.Nowe plotki zwracają uwagę na zmianę, która spodoba się Wam wszystkim. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że iPhone 14 Pro doczeka się w tym roku większego akumulatora.Apple posiada dwa znaczące asy w rękawie jeśli chodzi o czas pracy swoich urządzeń - pierwszym z nich jest system iOS zoptymalizowany pod hardware, a drugim energooszczędny procesor 5 nm. W przypadku tegorocznych modeli amerykańska firma miałaby jednak wsadzić do modelu 14 Pro znacznie większą baterię niż miało to miejsce w poprzednich latach. Jeden z tipsterów zdradził, że sama pojemność akumulatora miałaby być większa o co najmniej kilkanaście procent względem modelu 13 Pro.