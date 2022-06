Nie tak miało być. Realna cena grafiki Intel Arc A380 od Gunnir zbija z nóg

Jak informowaliśmy kilka dni temu, Intel najpierw zamierzał wprowadzić swoją grafikę Arc A380, jako element gotowych zestawów komputerowych od dostawców OEM i to wyłącznie w Chinach. Dopiero później można będzie kupić je w Państwie Środka jako pojedynczy produkt, a jeszcze dalej na horyzoncie jest rozszerzenie dystrybucji na inne rynki. Jednak w weekend niespodziewanie pojawiła się pierwsza azjatycka oferta z omawianą kartą graficzną i to sprzedawaną niezależnie, bez gotowego PC.



Intel Arc A380 miał być najpierw sprzedawany tylko w gotowych zestawach, ale sklep JD pospieszył się

Nie jest to model referencyjny, a opisywany już przez nas Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC. Zastosowano w nim dwuwentylatorowy system chłodzenia, świecący element z logo serii Gunnira czy ogólnie odmienne wzornictwo od podstawowej edycji samego Intela. Co ważne mamy do czynienia z nieco podkręconym wariantem (maksymalny boost do 2450 MHz) o podwyższonym TDP z 75 W do 92 W. Warto też dodać, że wcześniejsze zdziwienie dotyczące przycięcia zastosowanej pamięci z referencyjnych 16 Gb/s na wersje 15,5 Gb/s, nie było wcale autonomicznym ruchem Gunnira. Okazuje się, że Intel po cichu zmienił specyfikację modelu Arc A380 i faktycznie oficjalnie ma pracować na pamięciach 15,5 Gb/s. Nie jest to model referencyjny, a opisywany już przez nas. Zastosowano w nim dwuwentylatorowy system chłodzenia, świecący element z logo serii Gunnira czy ogólnie odmienne wzornictwo od podstawowej edycji samego Intela. Co ważne mamy do czynienia z nieco podkręconym wariantem (maksymalny boost do 2450 MHz) o podwyższonym TDP z 75 W do 92 W. Warto też dodać, że wcześniejsze zdziwienie dotyczące przycięcia zastosowanej pamięci z referencyjnych 16 Gb/s na wersje 15,5 Gb/s, nie było wcale autonomicznym ruchem Gunnira. Okazuje się, że Intel po cichu zmienił specyfikację modelu Arc A380 i faktycznie oficjalnie ma pracować na pamięciach 15,5 Gb/s.





Właśnie tak prezentuje się grafika Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC / Foto: Gunnir



Przejdźmy jednak do ważniejszych aspektów, czyli dostępności i ceny. Jeśli nawet mieszkacie w Chinach, to oferta jest już nieaktywna, bo dostępna partia niereferencyjnych grafik A380 w wydaniu Gunnira wyprzedała się naprawdę szybko. Jako jedyny miał je chiński sklep JD com, choć teoretycznie w tym miesiącu co najwyżej powinien sprzedawać tylko gotowe zestawy z Intelami Arc A380. Nie zmienia to jednak kwestii o chwilowej wyłączności sklepu JD com. Według informacji VideoCardz, na razie tylko ta platforma uzyskała oficjalny dostęp do GPU. Dziwi tylko, że tak niespodziewanie wcześnie.



Oby cena z chińskiego JD była jednorazowym zaburzeniem, przy niej opłacalność Arc A380 jest zerowa

Zapewne klientom chodziło o ciekawość względem zupełnej nowości i kolejnego gracza na rynku kart graficznych do PC, ale patrząc na cenę z JD com, karty i tak nie powinny sprzedać się tak szybko. Chińczycy zażyczyli sobie za nie wcale nie 1030 juanów jak w teorii wycenił je Intel przy referencyjnych modelach, czy nawet nie niewiele większej kwoty. W sklepie widniała wgniatająca w fotel cena 3999 juanów. Przeliczając to w prosty sposób na złotówki po dzisiejszym kursie, otrzymalibyśmy według MSRP za referencyjny wariant nieco ponad 680 złotych. Jednak JD com oferował edycję Gunnira za prawie 2650 złotych.



Przejdźmy jednak do ważniejszych aspektów, czyli dostępności i ceny. Jeśli nawet mieszkacie w Chinach, to oferta jest już nieaktywna, bo dostępna partia niereferencyjnych grafik A380 w wydaniu Gunnira wyprzedała się naprawdę szybko. Jako jedyny miał je chiński sklep JD com, choć teoretycznie w tym miesiącu co najwyżej powinien sprzedawać tylko gotowe zestawy z Intelami Arc A380. Nie zmienia to jednak kwestii o chwilowej wyłączności sklepu JD com. Według informacji VideoCardz, na razie tylko ta platforma uzyskała oficjalny dostęp do GPU. Dziwi tylko, że tak niespodziewanie wcześnie.Zapewne klientom chodziło o ciekawość względem zupełnej nowości i kolejnego gracza na rynku kart graficznych do PC, ale patrząc na cenę z JD com, karty i tak nie powinny sprzedać się tak szybko. Chińczycy zażyczyli sobie za nie wcale nie 1030 juanów jak w teorii wycenił je Intel przy referencyjnych modelach, czy nawet nie niewiele większej kwoty. W sklepie widniała wgniatająca w fotel cena 3999 juanów. Przeliczając to w prosty sposób na złotówki po dzisiejszym kursie, otrzymalibyśmy według MSRP za referencyjny wariant nieco ponad 680 złotych. Jednak JD com oferował edycję Gunnira za prawie 2650 złotych.

Zrzut z nieobecną już ofertą na grafikę Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC z chińskiego sklepu JD com / Foto: JD com via Videocardz



Rozrzut ceny jest gigantyczny i wcale nie jest uzasadniony aż tak dużym zaniżeniem MSRP przez Intela. Porównywalnego, choć lekko mniej wydajnego (różnice miałyby sięgać zaledwie kilku procentów) AMD Radeona RX 6500 XT, można znaleźć w Polskich sklepach nawet już od około 860 złotych. Większość ofert jest bliższa 950 złotych, ale nawet wtedy opłacalnością bije na głowę Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC z JD com.



Rozrzut ceny jest gigantyczny i wcale nie jest uzasadniony aż tak dużym zaniżeniem MSRP przez Intela. Porównywalnego, choć lekko mniej wydajnego (różnice miałyby sięgać zaledwie kilku procentów) AMD Radeona RX 6500 XT, można znaleźć w Polskich sklepach nawet już od około 860 złotych. Większość ofert jest bliższa 950 złotych, ale nawet wtedy opłacalnością bije na głowę Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC z JD com.

Dla porównania kilka tanich ofert na niereferencyjne grafiki Nvidia GeForce RTX 3060 Ti z portalu Allegro / Foto: własne - Allegro



Miejmy nadzieję, że to tylko zaburzenie i w momencie, kiedy karty trafią do Polski czy po prostu będą szerzej dostępne nawet w samych Chinach, cena referentów i autorskich konstrukcji innych firm będzie w miarę podobna do MSRP. W końcu za pieniądze w okolicach 2650 złotych, da się już kupić najtańsze wersje RTX 3060 Ti, które deklasują wydajnością zarówno Intela Arc A380 jak i AMD Radeona RX 6500 XT. Jeszcze tańszy jest AMD Radeon RX 6650 XT (od około 2300 złotych), który co prawda nie ma aż tyle mocy jak RTX 3060 Ti, ale wciąż ogromnie wyprzedza Arc A380.





Pierwsza chińska oferta niemile zaskakuje.