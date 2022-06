Możesz już kupić w Polsce Amazfit Zepp E

Smartwatch o dwóch obliczach

Źródło: Amazfit

Specyfikacja Amazfit Zepp E

Źródło: Amazfit

Cena i dostępność w Polsce

Smartwatch Amazfit Zepp E zarówno z okrągłym jak i i kwadratowym wyświetlaczem został wprowadzony do oficjalnej sprzedaży na polski rynek. Smartwatch ma zakrzywiony ekran AMOLED 3D z Always on Display, co zdecydowanie jest mocnym akcentem. Urządzenie do noszenia jest wyposażone w wiele funkcji monitorowania zdrowia i trybów sportowych.Zepp E ma wodoodporność do 5 ATM i zapewnia do siedmiu dni pracy na pojedynczym cyklu ładowania, co spokojnie uznać można za wynik dobry. Urządzenie do noszenia jest dostępne w wielu opcjach kolorystycznych i jest w sprzedaży za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Amazfit Polska.Jak wspomniałem już na samym wstępie, Amazfit Zepp E jest dostępny w dwóch wariantach wyświetlacza — 1,28-calowy okrągły wyświetlacz o rozdzielczości 416 x 416 pikseli i 1,65-calowy kwadratowy ekran o rozdzielczości 442 x 348 pikseli. Przypominam, że smartwatch ma zakrzywiony ekran AMOLED 3D z zawsze włączonym wyświetlaczem. Przed uszkodzeniem został zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass.Smartwatch obsługuje 11 trybów sportowych, w tym chodzenie, bieganie i jazdę na rowerze. Amazfit Zepp E zawiera również różne funkcje ułatwiające kontrolowanie stanu zdrowia, w tym monitorowanie tętna, monitorowanie jakości snu, pomiar SpO2 i monitorowanie stresu. Urządzenie do noszenia jest również wyposażone w funkcję Personal Activity Intelligence, która przekształca dane dotyczące tętna i innych czynności w jedną metrykę.Twierdzi się, że Amazfit Zepp E oferuje żywotność akumulatora do siedmiu dni przy jednym pełnym naładowaniu. Smartwatch obsługuje Bluetooth 5 i jest wodoodporny do 5ATM.Amazfit Zepp E jest dostępny na polskim rynku za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego. Bez względu na rodzaj ekranu, na jaki się zdecydujcie, przygotować trzeba identyczną kwotę, ustalona na 898,99 złotych Źródło: Amazfit / fot. tyt. Amazfit