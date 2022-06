Nadchodzi TechLife Watch R100. Tani smartwatch od realme

O najnowszym zegarki realme wiemy sporo.

Specyfikacja realme TechLife Watch R100

realme przygotowuje się do prezentacji kolejnego urządzenia w ramach linii Techlife. Tym razem ma zostać pokazany nowy smartwatch realme TechLife Watch R100. Urządzenie do noszenia zostanie wprowadzone oficjalnie 23 czerwca i będzie miało dość interesujące rozwiązania, jak na sprzęt niskobudżetowy. Tak zresztą wynika potwierdzonych informacji na temat specyfikacji technicznej oferowanych funkcji.Smartwatch z funkcją dzwonienia.TechLife Watch R100 firmy realme ma zostać wyposażony w 1.32-calowy wyświetlacz typu TFT charakteryzujący się rozdzielczością 360 x 360 pikseli, który jest domyślnie wyłączony, ale ożywa po przekręceniu nadgarstka lub naciśnięciu jednego z dwóch fizycznych przycisków umieszczonych po prawej stronie. Ekran będzie zatem dość przeciętny pod względem generowanych kolorów z uwagi na technologię, ale w niskim segmencie to raczej standard i nie ma się czym przejmować. Pierścień okalający ekran jest dość gruby, aczkolwiek to dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem.Cieszy fakt, że rama zegarka zostanie wykonana ze stopu aluminium. Ma występować w dwóch wariantach kolorystycznych. Na ten moment nie jest jeszcze jasne, czy producent zdecyduje się na sprzedaż dodatkowych pasków, w celu dostosowania designu do swoich potrzeb.Sporym i zarazem bardzo miłym akcentem w specyfikacji tegoż zegarka jest obecność głośnika i mikrofonu. Oznacza to, że możliwe będzie odbieranie połączeń za pomocą smartwatcha, co z pewnością nie jest funkcją dla każdego, aczkolwiek jestem pewny, że wielu się spodoba, bo jednak ogranicza to sięganie po smartfon. Oczywiście odbierania to tylko połowa wisienki na torcie, gdyż TechLife Watch R100 pozwoli także na wykonanie połączenia. Możliwe to jednak będzie tylko i wyłącznie po podłączeniu zegarka do BT w smartfonie.Urządzenie do noszenia ma zostać także wyposażone w akumulator o pojemności 380 mAh. Według realme to wystarczy, aby zapewnić do siedmiu dni typowego użytkowania. Do pełnego naładowania wystarczy około dwóch godzin ładowania. Brzmi to jak dużo, w końcu smartfony z dziesięciokrotnie większą pojemnością ładują się znacznie szybciej. Ale tak to działa, ponieważ TechLife Watch R100 nie ma obsługi szybkiego ładowania.Źródło: realme / fot. tyt. realme