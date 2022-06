Sklepy Xiaomi Store są z nami już 6 lat. Ruszyły wyprzedaże

Smartfony Xiaomi w niższych cenach.

Promocje Xiaomi w Polsce

"To szósty rok działania firmowych punktów Xiaomi Store na świecie. W związku z tym, od 17 do 23 czerwca w stacjonarnych sklepach Xiaomi wybrane smartfony dostaniemy w obniżonych cenach, a na klientów czekają upominki! Smartfony w promocyjnych cenach dostępne są także on-line"

Redmi 9C 32 GB - 549 złotych (zamiast 599 złotych)

Redmi 9C 64 GB - 649 złotych (zamiast 699 złotych)

Redmi Note 11S 64 GB - 1299 złotych (zamiast 1349 złotych)

Redmi Note 11S 128 GB - 1399 złotych (zamiast 1449 złotych)

Redmi Note 11 Pro 6/64 GB - 1499 złotych (zamiast 1599 złotych)

Redmi Note 11 Pro 6/128 GB - 1599 złotych (zamiast 1699 złotych)

Ależ ten czas leci. Już sześć lat minęło od dnia, w którym na świecie otworzono pierwszy flagowy salon Xiaomi Store. Pierwszy Mi Store w Polsce otwarto z kolei 24 marca 2018 roku - jeżeli ktoś był na jego otwarciu w krakowskiej galerii handlowej Serenada, z pewnością pamięta ten dzień do dziś. Z okazji jubileuszu chiński producent postanowił uruchomić w Polsce garść interesujących promocji.- czytamy w komunikacie prasowym.Przeceniono m.in. tegoroczne modele smartfonów z serii Redmi Note 11:Dodatkowo osoby, które do 23 czerwca odwiedzą Xiaomi Store i kupią tam urządzenia za co najmniej 200 złotych, otrzymają upominki zaprojektowane z myślą o fanach marki.