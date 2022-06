17 świetnych gadżetów z Shopee za mniej niż 20 złotych

Polecane gadżety z Shopee.

W trzecim artykule o polecanych gadżetach z Shopee przyglądamy się propozycjom w cenie do 20 złotych. Tanie nie musi oznaczać kiepskie lub niezbyt funkcjonalne, a te produkty są tego dobrym przykładem.



Co kupić na Shopee? Jakie fajne rzeczy można znaleźć na Shopee? W dzisiejszym wpisie wyszukaliśmy siedemnaście propozycji gadżetów za cenę niższą niż 20 złotych. Uwaga: wiele produktów jest wysyłanych błyskawicznie z Polski, a wszystkie objęte są darmową dostawą. Ceny wszystkich możecie dodatkowo obniżyć za pomocą kuponów dostępnych na stronie Shopee.

1. Smart żarówka LED RGB

2. Ładne nakładki na klucze

3. Siatka do bagażnika samochodowego

4. Elektroniczny mystery box - paczka niespodzianka

5. Światła projekcyjne do montażu w drzwiach auta

6. Kolorowe nakrętki na wentyle

7. Urządzenie do usuwania wągrów i zaskórników

Cena:

8. Mini głośnik Bluetooth

9. Lampka nocna - projektor gwiazd

10. Trymer do włosów w nosie

11. Czytnik kart SD i micro SD

12. Etui wodoodporne na smartfon i inne przedmioty

13. Przełączniki mechaniczne Gateron

14. Bezprzewodowa myszka optyczna

15. Termopady do karty graficznej

16. Torba z przegródkami na różne rzeczy

Cena:

17. Wyzwalacz do zdjęć selfie na Bluetooth

Inteligentna żarówka Imou to tani sposób na tchnięcie nieco koloru w dowolne mieszkanie. Kolor podświetlenia można zmieniać z poziomu pilota, aplikacji lub głosowo, poprzez Asystenta Google.W noszonym przez Ciebie pęku widnieje wiele podobnych kluczy? Różnicuj je w oka mgnieniu dzięki tym oto silikonowym nakładkom, pełniącym przy okazji funkcję breloka.Irytuje Cię to, że zakupy po włożeniu ich do bagażnika samochodowego w trakcie jazdy walają się po całej jego powierzchni? Rozwiązaniem problemu jest siatka do bagażnika mocowana na rzep. W niektórych przypadkach można ją przyczepić nie tylko do podłogi, ale także ścianek.Lubisz otrzymywać niespodzianki? Oto propozycja dla Ciebie. Za 19,99 złotych możesz nabyć pudełko z zawartością, którą odkryjesz dopiero po rozpakowaniu. W środku znajdzie się kilka elektronicznych gadżetów.Chcesz iluminować przestrzeń pod drzwiami samochodowymi po ich otwarciu? Spraw sobie niedrogi gadżet, który to umożliwi. Do wyboru jest 19 różnych wzorów.Nie podobają Ci się standardowe, plastikowe nakrętki na wentyle samochodowe? Wydaj niecałe 5 złotych i kup sobie ładniejsze, wykonane z aluminium kolorowe nakrętki. Na żywo prezentują się świetnie.Nazwa mówi sama za siebie. To działa - i to na tyle dobrze, żeby uważać przy odsysaniu nieczystości z twarzy. Na skórze wrażliwej mogą pojawić się krótkotrwałe zaczerwienienia.Jedyne 16 złotych zapłacisz za niewielki głośniczek Bluetooth, który zabierzesz ze sobą latem w plener. Ze względu na atrakcyjną cenę nie powinniście przesadnie złościć się na standard BT 4.2 na pokładzie.Ciekawy gadżet do umieszczenia w sypialni dziecka. Projektor gwiazd działa najlepiej przede wszystkim wtedy, gdy zapadnie noc.Dożyłem wieku, w którym zaczynają mnie irytować włosy wystające z nosa. Jeżeli podobnie jak ja chcesz zadbać o swój wygląd, spraw sobie elektryczny trymer do irytujących włosków. Ten kosztuje zaledwie 20 złotych, a działa doskonale.Czy też denerwuje Was to, że producenci laptopów i obudów komputerowych nie integrują z nimi czytników kart pamięci? Cóż, zakup czytnika kart pamięci nie jest na szczęście wielkim wydatkiem. Ten od Ugreen działa jak należy i kosztuje jedynie 19 złotych.W wakacje nie raz będziecie wypoczywać na łonie natury - na plaży lub po prostu nad wodą. Jeżeli los Twojej elektroniki użytkowej nie jest Ci obojętny, najlepiej zamknij ją w pokrowcu, który ochroni ją przed szkodliwym działaniem wody. Etui przydaje się także w trakcie wędrówek lub jazdy na rowerze, gdy złapie Was ulewa.W Twojej klawiaturze wysiadły przełączniki? A może chcesz zbudować sobie własną klawiaturę od podstaw? Zestaw dziesięciu mechanicznych przełączników Gateron to wydatek niecałych 14 złotych.Ładna, wygodna, wyposażona w kilka dodatkowych przycisków. Ta mysz bezprzewodowa korzysta z Wi-Fi 2,4 GHz, jest sprzedawana w zestawie z odbiornikiem USB i działa zupełnie poprawnie.Twoja karta graficzna zaczęła się przegrzewać? Wymień w niej nie tylko pastę termoprzewodzącą na rdzeniu, ale również termopady usprawniające odprowadzanie ciepła z innych jej sekcji. Pamiętaj, aby przed zakupem sprawdzić grubość potrzebnych termopadów!Oto świetna torba dla każdego miłośnika elektroniki, który lubi porządek. W jej przegródkach można przechowywać przeróżne kable, przejściówki i całe mnóstwo innych przedmiotów.Mam nadzieję, że Wasze wakacje będą udane i przywieziecie z nich całą masę zdjęć. Niektóre będzie Wam wykonać wygodniej z pilotem do zdalnego wyzwalania migawki. Ten kosztuje niecałe 9 złotych.Jeżeli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: