POCO F4 5G, POCO X4 GT - wyciekła specyfikacja opłacalnych smartfonów Xiaomi

Kolejne nowości ze stajni POCO.

Specyfikacja POCO F4 5G

Specyfikacja POCO X4 GT

Gwiazdą tegorocznej oferty marki POCO jest POCO F4 GT zapewniający kompromis pomiędzy gamingiem, a uniwersalnością. Jużo godzinie 14:00 czasu polskiego, chińska marka zaprezentuje kolejne dwa smartfony. Będą to, a ich pełna specyfikacja i zdjęcia właśnie trafiły do sieci.Według przecieków, POCO F4 5G trafi na rynek z 6,67-calowym wyświetlaczem AMOLED, który oferuje rozdzielczość FHD+ i pożądaną przez graczy częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Jasność panelu również nie zawiedzie i może wynieść do 1300 nitów. Oczywiście nie zabrakło ochrony szkłem Gorilla Glass 5. Co z procesorem? Xiaomi postawiło na dobrze znany Snapdragon 870, który będzie współpracował z 8 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej pamięci masowej.Cała konstrukcja waży 195 gramów i ma ok. 8 mm grubości. Na pokładzie znajdziemy też baterię o pojemności 4500 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie 67 W. Nie będzie zatem tak szybko, jak w POCO F4 GT , który otrzymał ładowanie 120W.Za zdjęcia selfie odpowiada przedni aparat o rozdzielczości 20 megapikseli. Główny sensor fotograficzny to 64-megapikselowy aparat (f/1,79), a dodatkowo otrzymamy ultraszerokokątny obiektyw 8MP (f/2,2) i makro 2MP. POCO X4 Pro 5G testowaliśmy już w marcu tego roku, a teraz przyszedł czas na kolejny wariant tego smartfona. Nie będzie on jednak podobny do modelu z dopiskiem "Pro". Według przecieków POCO X4 GT otrzyma 6,6-calowy panel LCD z częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością 650 nitów. Za wydajność ma odpowiadać chipset Dimensity 8100, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Akumulator 5080 mAh, podobnie jak w POCO F4 5G, ma wspierać ładowanie 67 W.Nie zabrakło istotnych standardów łączności - Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 i NFC. Co ważne, smartfon będzie również wyposażony w gniazdo audio 3,5 mm. Za zdjęcia będzie odpowiadał zestaw aparatów: 64MP + 8MP (ultraszerokokątny) + 2MP (makro). Wygląda zatem na to, że mamy do czynienia z przebrandowanym Xiaomi Redmi Note 11T Pro.Premierę obu urządzeń będzie można śledzić online na kanałach POCO już 23 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego. Wówczas z pewnością poznamy szczegóły dotyczące ceny smartfonów.Źródło: gizmochina