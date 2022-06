Takiego tabletu Huawei jeszcze nie było. MatePad Paper debiutuje w Polsce

Tablet z technologią E Ink.

Huawei konsekwentnie poszerza portfolio produktów dostępnych w Polsce. Tym razem do sprzedaży trafił dość zaskakujący sprzęt, a jest nim MatePad Paper – tablet z ekranem E Ink.Tablet Huawei z technologią E InkMatePad Paper jest pierwszym urządzeniem, w którym zastosowano ekran E Ink posiadający certyfikat TÜV Rheinland Paper Like Display. Według producenta, umożliwia użytkownikom komfortowe czytanie i pisanie, zapewniając wrażenie korzystania jak z prawdziwego papieru. Konstrukcja grzbietu sprawia, że urządzenie wygląda jak książka i powinno dobrze leżeć w dłoni.Tablet posiada zintegrowaną konstrukcję unibody z okładką wykonaną ze skóry wegańskiej. Zaprojektowany z myślą o mobilności, Huawei MatePad Paper wyróżnia się smukłą obudową i niewielką wagą (ok. 360 g).Huawei MatePad Paper jest wyposażony w 10,3-calowy wyświetlacz Huawei FullView Display. Wyświetlacz E Ink przeszedł dziesięć profesjonalnych testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland, dzięki czemu jako pierwszy na świecie otrzymał certyfikat TÜV Rheinland Paper Like Display. Ponadto, w tablecie zastosowano tryb Smart Refresh, który sam dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu do oglądanej treści, zapewniając użytkownikom maksimum komfortu.Nowy tablet wyposażony jest w pióro Huawei M-Pencil (2. generacji), które obsługuje 4096 poziomów nacisku dla płynnego pisania, przy bardzo niskim, zaledwie 26 ms opóźnieniu.MatePad Paper odziedziczył wszystkie kluczowe rozwiązania znane z serii MatePad, takie jak podwójne dotknięcie, aby przełączyć narzędzia, automatyczne parowanie Bluetooth i ładowanie magnetyczne, a dodatkowo został wyposażony w szereg nowych funkcji, takich jak Adnotacja i Notatka na podzielonym ekranie.MatePad Paper zadebiutuje w Polsce 4 lipca w cenie 2299 zł , natomiast już od 14 czerwca będzie dostępny w przedsprzedaży, w ramach której pierwsi nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki FreeBuds 4 oraz 4-miesięczną subskrypcją Legimi – serwisu zapewniającego nielimitowany dostęp do ponad 140 000 ebooków, audiobooków i synchrobooków w abonamencie.Źródło: Huawei