Intel wprowadza grafikę Arc A380 i niereferencyjny model Gunnir, ale jest pewien haczyk

Od dawna czekaliśmy na dołączenie Intela do głównych producentów kart graficznych dla PC. Dopiero co zostaliśmy świadkami oficjalnego wprowadzenia niskiego modelu Intel Arc A380 bazującego na XP-HPG. Jednak zachodni entuzjaści komputerów jeszcze muszą poczekać. Układ początkowo zagości w Chinach. W kolejnych miesiącach zadebiutują też wydajniejsze warianty grafik z chipami Intela.



Wydajność wystarczająca do świetnej płynności w prostszych grach i liczne opcje akceleracji z GPU

Omawiana grafika Intel Arc A380 bazuje na chipie ACM-G11 z 8 rdzeniami Xe-Core i bazowym zegarem na poziomie 2000 MHz. Zastosowano w niej 6 GB pamięci GDDR6 osiągającej 16 Gb/s. Warto zaznaczyć, że mobilne grafiki również oparte na układzie ACM-G11 mają mieć przyciętą szynę pamięci, podczas gdy desktopowy Intel Arc A380 otrzymał 96-bitową szynę, co skutkuje jej przepustowością na poziomie 192 GB/s. Mimo niezbyt imponującej metryki wpływającej na wydajność, Intel Arc A380 obsługuje w pełni DirectX 12 Ultimate, w tym sprzętową akcelerację ray tracingu. Jest też zgodny z techniką Intel XeSS, która zadebiutuje w pierwszych produkcjach już wkrótce, a jej działanie można porównać do Nvidia DLSS.





Intel Arc A380 został juz zaprezentowany w Chinach / Foto: Intel via Videocardz



Takie parametry nie zwiastują ogromnej wydajności, ale plasują A380 w bardzo podstawowym segmencie kart graficznych do gier. Raczej mowa o e-sportowych produkcjach lub po prostu nieco bardziej wymagających, ale z mocno przyciętymi ustawieniami graficznymi. Według wewnętrznych materiałów przygotowanych na chiński rynek, karta jest w stanie osiągnąć pułap przekraczający (czasem nawet kilkukrotnie, zależnie od tytułu) 60 FPS przy 1080p w wielu nie tak bardzo wymagających graficznie grach. Chociażby Apex Legends, PUBG: Battlegrounds, World of Warcraft, Fortnite, League of Legends, Moonlight Blade, Naraka: Bladepoint czy Dota 2. Niestety nie podano, na jakich ustawieniach testowano wypisane produkcje.



Jak na gry okołoe-sportowe, wyniki są zadowalające, ale ciekawe co z wymagającymi tytułami / Foto: Intel via Videocardz



Na tym nie kończą się możliwości Intel Arc A380. Karta wspiera też multimedia jak np. sprzętową akcelerację kodowania AV1, kodowanie i dekodowanie HEVC i H.264, odtwarzanie materiałów w rozdzielczości 8K. Xe Display Engine obsługuje do czterech ekranów 4K z HDR przy 120 Hz, do dwóch 8K przy 60 Hz lub do 360 Hz w przypadku rozdzielczości 1080p i 1440p. W pracy z kodowaniem może pomóc też technologia Intel Deep Link, dzięki której moc wbudowanych GPU z wybranych procesorów Intela, będzie wspierać obliczenia dedykowanych kart graficznych z rodziny Intel Arc.



Jeśli cena rynkowa będzie bliska sugerowanej z Chin, to Intel Arc A380 będzie hitem niskiego segmentu

Już w tym miesiącu grafiki Intel Arc A380 będą dostępne poprzez produkty takich partnerów jak Acer, ASUS, Gigabyte, HP, MSI czy Gunnir. Niestety na razie wyłącznie w Chinach i w ramach gotowych zestawów komputerowych OEM. Na rozszerzenie dystrybucji o niezależne dostarczanie samych grafik do sklepów czy ukazanie się ich na innych rynkach, trzeba jeszcze poczekać. Poznaliśmy już nawet sugerowaną cenę detaliczną w Chinach, która wynosi 1030 juanów, co daje w prostym przeliczeniu około 690 złotych.



Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC to pierwsza zaprezentowana niereferencyjna wersja grafiki Intel Arc A380 / Foto: Gunnir



Rynek zweryfikuje realne ceny, ale Intel Arc A380 ma w teorii wydajność lepszą od AMD Radeona RX 6500 XT, a dysponuje większą pamięcią i biorąc pod uwagę oficjalne ustalenia, powinien kosztować mniej. O ile oczywiście nie będzie aż tak drastycznych stawek już na wolnym rynku, w tym Polskim. wspominany Radeon to dla najlepszych ofert koszt od około 950 złotych, choć zdążają się i o wiele droższe sklepy.



Gunnir zaprezentował swój niereferencyjny model Arc A380 Photon OC i zapowiedział flagowe GPU

Już teraz chińska firma Gunnir zaprezentowała swoje niereferencyjne warianty GPU Intela. Wśród nich znajdziemy Gunnir Arc A380 Photon OC. Będzie zajmować 2 sloty i został wyposażony w pojedyncze dodatkowe złącze zasilania PCI-Express 8-pin. O dziwo trzy moduły pamięci GDDR6 o pojemności po 2 GB (co daje łącznie 6 GB) są nieco wolniejsze niż w referencyjnym wariancie, bo zamiast 16 Gb/s zastosowano 15,5 Gb/s. Dla rdzenia taktowanie wzrosło z 2000 MHz do maksymalnego w boście 2450 MHz, a TBP z 75 W do 92 W. Karta dysponuje trzema złączami DisplayPort i jednym HDMI 2.0.



Nowa flagowa karta z rodzny Intela w wydaniu Gunnir - na razie mamy tylko niewyraźną fotkę / Foto: Gunnir



Dodatkowo Gunnir zapowiedział własną adaptację flagowego GPU Intela, choć nie wyszczególniono o jaki dokładnie model chodzi. Prawdopodobnie Intel Arc A770 lub Intel Arc A780. Zdjęcia sugerują, że chłodzenie będzie na tyle duże, aby grubość grafiki przekraczała dwa sloty. Jej ogólny design prawdopodobnie będzie bardzo podobny do niższego modelu Gunnir Arc A380, choć zastosowano aż trzy wentylatory zamiast dwóch. Firma pokazała tylko niewyraźną specjalnie zamazaną fotografię, więc ciężko powiedzieć coś więcej o zapowiedzianym sprzęcie.





Europejski rynek nie był priorytetem.