Możesz już kupić w Polsce Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Dobry do wszystkiego

Źródło: Samsung

Specyfikacja Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Źródło: Samsung

Źródło: Samsung

Cena i promocja na start Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Na polskim rynku jest już dostępny Samsung Galaxy Tab S6 Lite w edycji 2022. Jest to model udoskonalony względem wariantu sprzed dwóch lat. Ma całkiem sensowne wyposażenie nadające się do codziennego użytku, a kusi przede wszystkim wsparciem dla stylusa i sporym wyświetlaczem gwarantującym dobre doznania podczas konsumowania treści.Najnowszy Galaxy Tab S6 Lite (2022) to niespodziewane odświeżenie modelu z 2020 roku , ujawnionego po cichu kilka miesięcy temu. To mniej więcej ten sam tablet, co oryginalny Galaxy Tab S6 Lite, z wyjątkiem kilku kluczowych ulepszeń, które sprawiają, że mode ten stał się bardziej interesujący, niż wcześniej.Tegoroczny Galaxy Tab S6 Lite zaraz po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą systemu Google Android 12 z interfejsem One UI 4.1. Jest to zatem najnowsze oprogramowanie przygotowane przez Samsunga, które oferuje sporo ciekawych dodatków i usprawnień. Warto mieć na uwadze, że tablet powinien otrzymać co najmniej dwie duże aktualizacje systemu Android, co oznacza, że załapie się na Androida 14. Po tym okresie powinien jednak otrzymywać jeszcze aktualizacje zabezpieczeń.Sporym i zarazem najważniejszym uaktualnieniem względem poprzedniej generacji jest zastosowanie układu Snapdragon 720G, który praktycznie pod każdym względem przewyższa Exynosa 9611 obecnego w modelu z 2020 roku.Qualcomm Snapdragon 720G wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor (4x Kryo 465 Gold 2.3GHz + 4x Kryo 465 Silver 1.8GHz) i układ graficzny Adreno 618. Współpracuje z przyzwoitą ilością pamięci RAM, której jest 4GB. Do tego dochodzi jeszcze pamięć wewnętrzna o pojemności do 128GB, z możliwością dalszej rozbudowy, gdyż nie zabrakło czytnika microSD. W sprzedaży jest także wariant z mniejszą ilością pamięci an dane (64 GB), ale tego nie brałbym zbytnio pod uwagę, gdyż jest więcej, niż pewne, że będzie trzeba dokupić kartę pamięci.Poza powyższymi nowościami specyfikacja techniczna nie uległa zmianie względem poprzedniej generacji, a tym samym otrzymujemy wyświetlacz TFT o przekątnej 10.4”, charakteryzujący się rozdzielczością WUXGA+ (2000 × 1200 pikseli. Co bardzo istotne wspiera on obsługę stylusa S Pen, który notabene jest częścią zestawu sprzedażowego. To akurat bardzo dobra informacja, gdyż odchodzą dodatkowe koszta.Energię dostarcza akumulator o pojemności 7040 mAh bez wsparcia dla technologii szybkiego ładowania, którego proces ładowania odbywa się poprzez port USB typu C w standardzie 2.0. Za dźwięk odpowiedzialne są dwa głośniki stereo z technologią Dolby Atmos, a także złącze słuchawkowe 3.5 mm.Specyfikacja obejmuje również: aparat główny 8 MP, kamerę frontową 5 MP, a także system nawigacji satelitarnej GPS, Glonass, Beidou, Galileo, a także QZSS. Tablet ma wymiary 244.5 × 154.3 × 7 mm, przy wadze 465 gramów (wariant WiFi) lub 467 gramów (wersja LTE).Samsung oferuje swój nowy tablet Galaxy Tab S6 Lite (2022) w wersjach Wi-Fi i LTE za 1399 złotych i 1699 złotych w ramach początkowej sprzedaży. Po 19 czerwca 2022 roku ceny wzrosną odpowiednio o 250 zł i 200 zł (1649 oraz 1899 złotych)Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung