Nadchodzi vivo X80 Pro+. Niewielkie, aczkolwiek znaczące ulepszenia

Co nowego w vivo X80 Pro+?

Źródło: vivo

Premiera w czwartym kwartale

Jeszcze dobrze nie opadły emocje po europejskiej premierze vivo X80 Pro, a już docierają do nas informacje dotyczące jego ulepszonego wariantu, który na rynku ma zadebiutować jako vivo X80 Pro+. Czym chce zaskoczyć nas producent, mając na uwadze fakt, że model podstawowy ma już niemal wszystko, czego oczekiwać można od fotograficznego smartfona klasy premium, który nie tylko fotografią stoi, ale również kinematografią?Europejska premiera vivo X80 Pro miała miejsce 15 czerwca tego roku w Berlinie, a zatem prawie półtora miesiąca po debiucie na rodzimym rynku producenta. Ten mocno skrócony czas oczekiwania na wariant globalny, względem poprzedniej generacji pokazuje tylko, że młoda marka (na arenie międzynarodowej, gdyż w Chinach jest od wielu lat), chce ostro powalczyć o klienta i to już nie tylko w niskim oraz średnim segmencie, ale również o tego najbardziej wymagającego. I choć smartfon ten pomimo swoich przelicznych zalet ma małe szanse na odniesienie istotnego sukcesu sprzedażowego na Starym Kontynencie, a w Polsce w szczególności, to jednak nie zmienia faktu, że nadchodzi już mocniejszy wariant. Czego można się po nim spodziewać?Zgodnie z niepotwierdzonymi doniesieniami, nadchodzący vivo X80 Pro+ ma zaoferować lepsze zarządzanie energią, a także wyższą wydajność i zarazem lepszą kontrolę nad temperaturą, poprzez zastosowanie układu SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Układ ten oferuje o 10% wyższą szczytową wydajność procesora (rdzenia głównego) i 30% poprawę efektywności energetycznej w porównaniu z podstawowym Snapdragonem 8 Gen 1.Teoretycznie to spore udoskonalenie, zwłaszcza w kwestii nagrzewania się i zarządzania energią. Niestety nie mamy na ten moment, jak przekonać się, czy faktycznie nowy Snapdragon jest zauważalnie lepszy od poprzedniego, gdyż do tej pory jeszcze nie zadebiutował żaden smartfon z układem Snapdragon 8+ Gen 1.Oprócz nowego procesora ma uleć zmianie konfiguracja aparatów na tylnym panelu, choć w dalszym ciągu będą dostrojone przez firmę ZEISS. Dwa zostaną identyczne, jak w standardowym vivo X80 Pro (50MP + 48MP - Sony IMX598). A zatem nic nie zmieni się w temacie obiektywu głównego i z szerokim polem widzenia. Zmiany dotkną natomiast teleobiektywu i obiektywu peryskopowego, które zostaną zastąpione odpowiednio przez dwa sensory marki Samsung - 50MP (JN1) + 50MP (JN2). Ich wykorzystanie nie jest jeszcze znane, ale z pewnością jeden z nich nadal będzie obiektywem tele, ale o znaczne wyższej rozdzielczości, co przełoży się na bardziej szczególne ujęcia, może i nawet na wyższy zoom optyczny.Kolejna i zarazem ostatnia zmiana tyczy się ładowania akumulatora o prawdopodobnie identycznej pojemności, co w standardowym vivo X80 Pro, a zatem 4700 mAh. Podobno szybkość ładowania wzrośnie z 80W do 120W, co pozwoli na uzupełenieni energii do 100% w około 20 minut. Czas zatem skróci się o kwadrans.Według niepotwierdzonych doniesień premiera vivo X80 Pro+ ma nastąpić w październiku tego roku, a zatem w czwartym kwartale. Niestety informacje dotyczące ceny nie są jeszcze znane, a zatem zainteresowanym pozostaje czekać, albo wybrać standardowego vivo X80 Pro , który jest po prostu sztos.Źródło: mysmartprice / fot. tyt. vivo