MSI stworzyło gamingowy pedał, którego użyjesz nie tylko w wyścigówkach

Oczywiście posiada oświetlenie RGB.

Urządzenie, które zaangażuje do gry Twoją nogę

Dlaczego mamy grać, używając tylko naszych rąk, podczas gdy do dyspozycji mamy jeszcze dwie wolne kończyny? Najwyraźniej o tym samym pomyślało MSI, które stworzyło gamingowy pedał zaprojektowany nie tylko z myślą o używaniu go w grach wyścigowych. Oto MSI Liberator, którego kampania niedawno wystartowała na Kickstarterze.MSI Liberator posiada trzy przyciski będące w bezpośrednim zasięgu spoczywającej na nim stopy. Pierwszy to duży płaski panel znajdujący się bezpośrednio pod śródstopiem. Pozostałe dwa przyciski to z kolei bumpery, w które można uderzać, rotując staw skokowy w lewo lub prawo. MSI informuje, że czas reakcji tych przycisków wynosi zaledwie 100 milisekund.Liberator podobno współpracuje z komputerowym oprogramowaniem, które pozwala użytkownikom przypisać klawiszom wybrane funkcje w poszczególnych grach lub programach. Mogą one nawet służyć jako przyciski makr, zastępujące dłuższe kombinacje klawiszy. Jak sugeruje MSI, jego gamingowy pedał można by wykorzystywać na przykład do aktywacji mikrofonu na Discordzie czy do wykonywania zrzutów ekranu. Nic też nie stoi na przeszkodzie ku temu, by służył jako pedał gazu w grach wyścigowych.