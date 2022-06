AGON by AOC prezentuje bajeczny monitor MiniLED. Chcesz go, ale go nie kupisz

Wywołuje niemały zachwyt.

Większość graczy i użytkowników komputerów osobistych nadal korzysta z 24-calowych monitorów o rozdzielczości Full HD. Wprawdzie monitory 27-calowe o rozdzielczości 1440p stają się coraz popularniejsze, jednakże na ogół są to mimo wszystko dość standardowe propozycje z matrycami TN, VA lub IPS. Tymczasem, na rynku monitorów pojawia się rosnąca liczba znacznie ciekawszych, choć niestety bardzo drogich urządzeń. Jedno z nich zaprezentowała właśnie firma AOC.

AGON PRO AG344UXM

Monitor AGON by AOC z matrycą MiniLED

. | Źródło: AOCO ile telewizory OLED w salonach nie są już widokiem niespotykanym, to monitory z matrycami wykonanymi w nowocześniejszych technologiach wciąż pozostają jedynie ciekawostką. Do grona tychże należy zaznaczyć ultrapanoramiczny monitor AGON PRO AG344UXM. Wystarczy rzut oka na jego specyfikację, aby większość użytkowników pecetów stwierdziła: "chcę go".