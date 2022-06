Sennheiser niebawem pokaże słuchawki, które zmiotą konkurencję

To będzie petarda.

Sennheiser Momentum 4 Wireless - co już wiemy?





Audiofile i osoby, które interesują się słuchawkami bezprzewodowymi mają powody do radości. Sennheiser oficjalnie poinformował o nadchodzących, flagowych słuchawkach - Momentum 4 Wireless. Konstrukcja będzie mogła się pochwalić fantastycznym czasem działania na pojedynczym ładowaniu.I to właśnie rzecz, która może zmieść konkurencję Sennheisera w segmencie bezprzewodowych słuchawek premium. Niemiecka firma w modelu Momentum 4 Wireless obiecuje bowiem aż 60h pracy na jednym ładowaniu!Niemiecki producent opublikował na swojej stronie oficjalną zapowiedź nowych słuchawek, które trafią na rynek jeszcze w sierpniu tego roku. To, co od razu zwraca uwagę, to kosmiczny czas pracy na baterii. Nie wiadomo jednak czy 60h działania będzie można osiągnąć podczas włączonej aktywnej redukcji szumów czy też taki czas będzie zarezerwowany jedynie dla “suchego” odsłuchu przy pomocy kabla lub Bluetooth.